У некоторых британских мясопереработчиков закончится выброс CO2 через 5 дней

Зарубежка

ЛОНДОН – 20 сентября Reuters : У некоторых британских мясных переработчиков иссякнет углекислый газ через пять дней, что заставит их прекратить производство, о чем глава отраслевой лоббистской группы предупредил в понедельник.

Скачок цен на газ заставил несколько местных поставщиков энергии выйти из бизнеса и закрыл фермерские заводы, которые также производят углекислый газ CO2, используемый для запугивания животных перед убийством и продления срока службы продуктов питания.

Нехватка CO2, которая также используется для производства пива, сидра и безалкогольных напитков, усугубила острый дефицит водителей грузовиков в Великобритании, который был вменён в ущерб COVID 19 и Brexit.

Мои члены говорят что угодно от пяти, 10 до 15 дней поставок, Ник Аллен из Ассоциации Британских Мясных Переработчиков рассказал газете Sky News.

По его словам, при отсутствии CO2 процессор не может работать.

Животные должны оставаться на ферме. Они приведут к огромным проблемам со здоровьем животных, а британская свинина и британская домашней птица исчезнут с полок, сказал Аллен.

Через две недели мы увидим какое-то реальное воздействие на полки? У птицы, как мы слышим, у них еще более жесткие акции, так что птица исчезает еще раньше. Аллен сказала, что правительство прилагает все усилия, чтобы попытаться решить проблему, и, будем надеяться, убедит британский производитель удобрений вновь открыть свой завод.

Британский розничный консорциум BRC, представляющий розничную торговлю, в том числе существующие супермаркеты, усугубил кризисное давление на производство и распределение CO2.

Розничные поставщики работают со своими поставщиками над решением этой проблемы, но правительство должно как можно скорее изучить этот вопрос и работать с промышленностью, чтобы обеспечить быстрое решение, и проблемы не обостряются дальше, - сказал Эндрю Опи, директор КЦБ по вопросам продовольствия и устойчивости.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал, что правительство рассматривает краткосрочную нехватку.

Мы позаботимся о том, чтобы мы могли поставить еду на стол, что, несомненно, является реальным приоритетом, как сказал он в « Sky News ».