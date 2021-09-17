У афганских талибов есть пространство для обсуждения и взаимодействия по вопросам прав человека

Зарубежка

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев УВКБ ООН выступает на пресс-конференции в Исламабаде, Пакистан, 17 сентября 2021 года. Как отреагировал Вазеем Хан?

ИСЛАМАБАД, 17 сентября Reuters - Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев УВКБ Филиппо Гранди заявил в пятницу, что у Талибана есть пространство для обсуждения и участия по вопросам прав человека, включая права женщин и меньшинств.

Гранди рассказал репортерам на пресс-конференции в Исламабаде после того, как завершил свой визит в Афганистан, что он взялся за решение проблем с различными властями Талибана, и он имеет возможность обсудить эти вопросы.

Он добавил, что я впечатлён этим.

С растущим количеством сообщений о гражданских нарушениях и нарушениях прав человека, различные группы и страны призвали международные организации к сотрудничеству с Талибаном.

Гранди также призвал международное сообщество продолжать сотрудничество с Талибаном, чтобы спасти Афганистан от войны и защитить регион от нестабильности. С тех пор, как Талибан вступил в должность 15 августа, несколько уличных протестов во главе с женщинами были расстроены. Люди были задержаны и избиты. Талибан пообещал расследовать эти инциденты.

Когда они были последними у власти с 1996 по 2001 годы, Талибан ввёл строгую версию исламского закона и наказал людей публичной поркой, отсечением конечностей и казнями.

Напряженная для женщин деятельность, такая как работа и образование, была сильно ограничена.

С тех пор, как вернул власть, Талибан попытался выступить с примирительными заявлениями ; для многих людей будущее остается неопределенным.

Допустят ли девочки из Иллинойса ехать в школу? Какие вопросы, на которые ответил Гранди, входят в число проблем мирового сообщества?