Зарубежка
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицинаЗарубежка
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Центробанк Турции намерен снизить процентную ставку на этой неделе

Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 08:15
6 мин
Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 08:15
6 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

По мере того, как Турция готовится к ужесточению политики, мир стремится ослабить напряженность.

Центральный банк Турции начал готовить почву для снижения процентных ставок, на которые давно надеялся президент Эрдоган, хотя большинство аналитиков считают, что он не нажмёт на курок на этой неделе после падения инфляции и падения лиры.

Банк удержал свою базовую ставку на уровне 19 % с марта, когда Эрдоган назначил Сахапа Кавсиоглу своим новым губернатором. Это делает его одним из самых высоких в мире процентных ставок - хотя и инфляция в Турции – 3 лаX 5 ООН, которая затронула 19.22.5 в прошлом месяце.

Перед предстоящим завтра в Анкаре совещанием ECOP, которое состоится 2 часа вечера 1100 года по ГМТ, стоят четыре ключевых вопроса :

После нескольких месяцев ястребских разговоров, которые позволили лире оправиться от рекордно низкого уровня в июне, центральный банк изменил свой курс за последние несколько недель.

Кавсиоглу провел конференцию с инвесторами на Сент 1 и не повторял давние обещания сохранить учетную ставку выше инфляции. Два дня спустя, данные показали, что инфляция действительно превысила 19 % http : tmsnrt.ers 3 yTL135q, оставляя реальные ставки отрицательными.

Кавсиоглу также начал преуменьшать эту головную цифру инфляции и вместо этого подчеркнул, что базовый показатель - который меньше - является более подходящим, учитывая последствия пандемии.

В своем выступлении на 8-ом сентябре он сказал, что рост инфляции на продукты питания около 106 отражает короткую волатильность, поэтому банк будет уделять больше внимания основному мерилу, который опустился до 16.71.0. Он добавил, что политика была достаточно жесткой, и предсказал тенденцию падения цен в четвертом квартале.

Инвесторы восприняли все это как поворотный момент, который предполагает, что снижение ставок уже идет полным ходом. Некоторые предупреждали о политической ошибке, если они происходят слишком рано.

четырнадцать из 17 экономистов, опрошенных Рейтером, ожидают, что процесс смягчения начнется в четвертом квартале, и два прогноза его начнутся на этой неделе, включая Институт международных финансов.

Несмотря на то, что большинство из них ожидают снижения номинальной ставки, новые рекомендации банка показывают, что было бы неудивительно, что 23 сентября, если потребуется небольшое замедление основной инфляции, как постоянного, сказал Озлем Деричи Сенуль, партнер-основатель компании Spinn Consulting, в Стамбуле.

Некоторые аналитики говорят, что Эрдоган, кажется, начинает жаждать монетарных стимулов, учитывая, что кредиты стоят дорого, и ему предстоит провести трудные выборы не позднее 2023 года. Некоторые говорят, что быстрое снижение ставок может даже сигнализировать о планах на досрочное голосование.

В последние месяцы центральный банк призвал к терпению из-за неожиданного инфляционного давления, вызванного ростом мировых цен на сырьевые товары и ростом летнего спроса, по мере ослабления ограничений на пандемию.

Несмотря на риск девальвации валюты https : tmsnr.rs 3 neUCLN и упрямо высокой инфляции, Эрдоган, скорее всего, получит то, что он хочет в ближайшее время.

Будучи самопровозглашенным врагом процентных ставок, он удалил последних трех руководителей центрального банка в течение 20-месячного периода из-за политических различий.

В июне Эрдоган сказал, что говорил с Кавсиоглу о необходимости снижения ставок после августа.

В начале августа он объяснил, что мы увидим падение ставок, учитывая, что инфляция не может больше расти.

В то же время напряженность на рынке будет расти, поскольку президент Эрдоган наращивает давление на политическое давление для снижения ставок, в то время как инфляционное давление усиливается, заявил Финикс Кален, глобальный эксперт в исследованиях развивающихся рынков в Societe Generale.

Ежегодный показатель инфляции должен оставаться высоким до октября и начать уменьшаться в ноябре из-за базового эффекта от роста в конце прошлого года, с тех пор как он продолжал расти.

Правительство ожидает, что инфляция снизится до 16,62 % к концу этого года, в то время как Goldman Sachs и Deutsche Bank – до 162,7 %. По мнению большинства аналитиков, это должно обеспечить окно, по крайней мере, для одного сокращения процентных ставок в четвертом квартале.

Однако, поскольку импорт в Турцию в значительной степени велик, дальнейшее ослабление валюты может привести к росту инфляции и усложнить или даже препятствовать любому ужесточению. Высокие импортные затраты были отражены в росте цен на 458,5 % в индексе цен производителей в прошлом месяце.

Другой риск заключается в том, что Федеральная резервная система США быстрее, чем ожидалось, удалит свои стимулы, связанные с пандемией, что повысит урожайность и нанесет ущерб валютам развивающихся рынков с высоким уровнем задолженности, таких как Индия.

Аналитики заявляют, что самой большой проблемой является потеря доверия центрального банка перед лицом политического вмешательства, что приводит к годам двузначного повышения цен и маловероятной уверенности в том, что инфляция вскоре вернется к цели 103.

Рикардо Рейс, профессор Лондонской школы экономики, который представил презентацию 8 сентября, https ‘ www.bruckings.org в Институте Брукингса, пришел к выводу, что инфляционная якорь Турции, кажется, определенно потеряна на основе данных рыночных ожиданий с 2018 по 2021 год.

Когда Кавсиоглу в начале этого месяца снизил инфляционное давление, лира ослабила 17,500 человек в своем самом большом ежедневном падении с мая. Она упала почти на 1500 с тех пор, как Эрдоган заменил ястреба предшественника Кавсиоглу Наци Агбала в марте.

Турецкие инвесторы имеют лишь около 161 турецкого долга, после того как они сокращали свои холдинги в течение многих лет.

Тем не менее, некоторые говорят, что увеличение экспорта, доходов от туризма и валютных резервов центрального банка делает активы лиры более привлекательными.

При таком низком уровне запасов в Европе, я не могу себе представить, как экспорт будет продолжать преуспевать, - сказал портфельный менеджер Aberden Standard Investments Киэран Кёртис. -

Я только что чувствовал, что есть больший шаг в сторону послабления от властей, но я не думаю, что кто-то ожидает сокращения на следующей встрече.

В Турции, растущие цены на основные товары, такие как продукты питания и предметы снабжения, побудили частных лиц и компании растянуть рекордный уровень доллара и золота https : tmsnr.ers 3 jWu3 shl. В этом месяце они вложили $ 1,38 млрд в твердую валюту.

Поделиться
ТЕГИ
Европа
Турция
Лондон
Всемирный банк
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Goldman Sachs
Федеральная резервная система
Федеральное правительство Соединенных Штатов
Deutsche Bank
Институт Брукингса
Доллар Соединенных Штатов
Турецкая лира
Institute of International Finance
Greenwish Mean Time
Абердин
Анкарда
Лондонская школа экономики
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
6 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!