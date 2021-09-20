Центробанк Турции намерен снизить процентную ставку на этой неделе

Зарубежка

По мере того, как Турция готовится к ужесточению политики, мир стремится ослабить напряженность.

Центральный банк Турции начал готовить почву для снижения процентных ставок, на которые давно надеялся президент Эрдоган, хотя большинство аналитиков считают, что он не нажмёт на курок на этой неделе после падения инфляции и падения лиры.

Банк удержал свою базовую ставку на уровне 19 % с марта, когда Эрдоган назначил Сахапа Кавсиоглу своим новым губернатором. Это делает его одним из самых высоких в мире процентных ставок - хотя и инфляция в Турции – 3 лаX 5 ООН, которая затронула 19.22.5 в прошлом месяце.

Перед предстоящим завтра в Анкаре совещанием ECOP, которое состоится 2 часа вечера 1100 года по ГМТ, стоят четыре ключевых вопроса :

После нескольких месяцев ястребских разговоров, которые позволили лире оправиться от рекордно низкого уровня в июне, центральный банк изменил свой курс за последние несколько недель.

Кавсиоглу провел конференцию с инвесторами на Сент 1 и не повторял давние обещания сохранить учетную ставку выше инфляции. Два дня спустя, данные показали, что инфляция действительно превысила 19 % http : tmsnrt.ers 3 yTL135q, оставляя реальные ставки отрицательными.

Кавсиоглу также начал преуменьшать эту головную цифру инфляции и вместо этого подчеркнул, что базовый показатель - который меньше - является более подходящим, учитывая последствия пандемии.

В своем выступлении на 8-ом сентябре он сказал, что рост инфляции на продукты питания около 106 отражает короткую волатильность, поэтому банк будет уделять больше внимания основному мерилу, который опустился до 16.71.0. Он добавил, что политика была достаточно жесткой, и предсказал тенденцию падения цен в четвертом квартале.

Инвесторы восприняли все это как поворотный момент, который предполагает, что снижение ставок уже идет полным ходом. Некоторые предупреждали о политической ошибке, если они происходят слишком рано.

четырнадцать из 17 экономистов, опрошенных Рейтером, ожидают, что процесс смягчения начнется в четвертом квартале, и два прогноза его начнутся на этой неделе, включая Институт международных финансов.

Несмотря на то, что большинство из них ожидают снижения номинальной ставки, новые рекомендации банка показывают, что было бы неудивительно, что 23 сентября, если потребуется небольшое замедление основной инфляции, как постоянного, сказал Озлем Деричи Сенуль, партнер-основатель компании Spinn Consulting, в Стамбуле.

Некоторые аналитики говорят, что Эрдоган, кажется, начинает жаждать монетарных стимулов, учитывая, что кредиты стоят дорого, и ему предстоит провести трудные выборы не позднее 2023 года. Некоторые говорят, что быстрое снижение ставок может даже сигнализировать о планах на досрочное голосование.

В последние месяцы центральный банк призвал к терпению из-за неожиданного инфляционного давления, вызванного ростом мировых цен на сырьевые товары и ростом летнего спроса, по мере ослабления ограничений на пандемию.

Несмотря на риск девальвации валюты https : tmsnr.rs 3 neUCLN и упрямо высокой инфляции, Эрдоган, скорее всего, получит то, что он хочет в ближайшее время.

Будучи самопровозглашенным врагом процентных ставок, он удалил последних трех руководителей центрального банка в течение 20-месячного периода из-за политических различий.

В июне Эрдоган сказал, что говорил с Кавсиоглу о необходимости снижения ставок после августа.

В начале августа он объяснил, что мы увидим падение ставок, учитывая, что инфляция не может больше расти.

В то же время напряженность на рынке будет расти, поскольку президент Эрдоган наращивает давление на политическое давление для снижения ставок, в то время как инфляционное давление усиливается, заявил Финикс Кален, глобальный эксперт в исследованиях развивающихся рынков в Societe Generale.

Ежегодный показатель инфляции должен оставаться высоким до октября и начать уменьшаться в ноябре из-за базового эффекта от роста в конце прошлого года, с тех пор как он продолжал расти.

Правительство ожидает, что инфляция снизится до 16,62 % к концу этого года, в то время как Goldman Sachs и Deutsche Bank – до 162,7 %. По мнению большинства аналитиков, это должно обеспечить окно, по крайней мере, для одного сокращения процентных ставок в четвертом квартале.

Однако, поскольку импорт в Турцию в значительной степени велик, дальнейшее ослабление валюты может привести к росту инфляции и усложнить или даже препятствовать любому ужесточению. Высокие импортные затраты были отражены в росте цен на 458,5 % в индексе цен производителей в прошлом месяце.

Другой риск заключается в том, что Федеральная резервная система США быстрее, чем ожидалось, удалит свои стимулы, связанные с пандемией, что повысит урожайность и нанесет ущерб валютам развивающихся рынков с высоким уровнем задолженности, таких как Индия.

Аналитики заявляют, что самой большой проблемой является потеря доверия центрального банка перед лицом политического вмешательства, что приводит к годам двузначного повышения цен и маловероятной уверенности в том, что инфляция вскоре вернется к цели 103.

Рикардо Рейс, профессор Лондонской школы экономики, который представил презентацию 8 сентября, https ‘ www.bruckings.org в Институте Брукингса, пришел к выводу, что инфляционная якорь Турции, кажется, определенно потеряна на основе данных рыночных ожиданий с 2018 по 2021 год.

Когда Кавсиоглу в начале этого месяца снизил инфляционное давление, лира ослабила 17,500 человек в своем самом большом ежедневном падении с мая. Она упала почти на 1500 с тех пор, как Эрдоган заменил ястреба предшественника Кавсиоглу Наци Агбала в марте.

Турецкие инвесторы имеют лишь около 161 турецкого долга, после того как они сокращали свои холдинги в течение многих лет.

Тем не менее, некоторые говорят, что увеличение экспорта, доходов от туризма и валютных резервов центрального банка делает активы лиры более привлекательными.

При таком низком уровне запасов в Европе, я не могу себе представить, как экспорт будет продолжать преуспевать, - сказал портфельный менеджер Aberden Standard Investments Киэран Кёртис. -

Я только что чувствовал, что есть больший шаг в сторону послабления от властей, но я не думаю, что кто-то ожидает сокращения на следующей встрече.

В Турции, растущие цены на основные товары, такие как продукты питания и предметы снабжения, побудили частных лиц и компании растянуть рекордный уровень доллара и золота https : tmsnr.ers 3 jWu3 shl. В этом месяце они вложили $ 1,38 млрд в твердую валюту.