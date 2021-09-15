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Зарубежка
Центральный банк Турции начал исследования цифровой валюты
15 сентября, 2021 14:35
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Русская планета
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СТАМБУЛ – Центральный банк Турции заявил в среду, что он сформировал цифровую Платформу турецкого сотрудничества Лира, чтобы расширить свои исследования потенциальных выгод цифровой валюты.
Банк сообщил, что подписал отдельные меморандумы о взаимопонимании с турецкими банками HEVELSAN, ASELSAN и TUBITAK-BILGEM для платформы, которая будет проводить исследования, разработки и испытания.
Он сообщил, что не было принято окончательного решения о цифровой турецкой валюте Лира и что результаты первого этапа экспериментального исследования будут объявлены в 2022 году.
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