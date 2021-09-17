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Зарубежка
Центральный банк Нигерии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 11,5%.
17 сентября, 2021 17:05
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Русская планета
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ABUJA, 17 Spt. Reuters : Центральный банк Нигерии оставил свою базовую процентную ставку неизменной на уровне 112.5 в пятницу, ссылаясь на замедление инфляции и продолжение восстановления экономики.
Губернатор принял решение замедлить рост на шестой раз подряд, поддержанное членами комитета по кредитно-денежной политике MPC Нигерии, годовая инфляция была снижена на пятый месяц подряд до 17,01 % в августе после замедления роста цен на продукты питания.
Эмтелиа выразил удовлетворение устойчивым восстановлением роста производства во втором квартале и продолжающимся снижением инфляции в августе 2021 года, заявил MPC, объявляя о решении банка.
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