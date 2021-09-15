Цены на новое жилье выросли самыми медленными темпами за восемь месяцев в августе
Пекин, 15 сентября Рейтер : Цены на новое жилье в Шанхае выросли самыми медленными темпами за восемь месяцев в августе, официальные данные показали в среду, как массив мер по охлаждению рынка красной собственности страны нанесли ущерб спросу во второй по величине экономике в мире.
Средние новые цены на жилье в 70 крупных городах Китая выросли в августе на 0,2 % по сравнению с предыдущим месяцем, замедляясь с 0,3 % роста в июле, согласно расчетам Reuters, основанным на данных, опубликованных Национальным бюро статистики NBS.
Власти активизировали усилия по ограничению цен на жилье и контроль над рычагами на рынке недвижимости в этом году, введя такие меры, как ограничение долгового соотношения застройщиков недвижимости и ограничение кредитования банками данного сектора.