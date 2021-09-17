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Зарубежка

Цены на нефть в США остаются неизменными, поскольку предложение возвращается.

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 05:20
2 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 05:20
2 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

МЕЛЬБУРН – Цены на нефть едва менялись в пятницу, даже когда в Мексиканском заливе после двух ураганов в США было восстановлено больше поставок, причём целевые контракты двигались в направлении еженедельного прироста примерно в 4 %, по мере того, как рост производительности был виден низким спросом.

Американский West Texas Intermedial WTI, после того как он лежал без изменений во вторник, опустился до 2 центов за баррель, то есть всего 2 цента за баррель,

Необоснованные фьючерсы Brent вылились в 4 цента за баррель до 7500,71 доллара за баррель, что увеличило прибыль на 21 цент в четверг.

Оба контракта были заключены, чтобы подняться примерно на 4 % в течение недели, с Брентом около шестинедельного максимума, и с ВТИ около семинедельного максимума, по мере того, как производительность в Мексиканском заливе восстанавливалась быстрее, чем ожидалось после того, как ураган « Ида » в августе и тропический шторм Николас ударил на этой неделе.

По состоянию на четверг, 28 % производства сырой нефти в Мексиканском заливе США осталось оффлайном https : www.reuters.com. com business energy - мы раздуваем сырую нефть - после урагана Ida - данные об убытках - 2021 - 09-16, спустя две с половиной недели после урагана.

Потребуется больше времени, чем думали люди, если им действительно потребуется время, чтобы отступить. Это был поддерживающий фактор на рынке, сказал аналитик Банка Содружества Вивк Дхар.

У нас будет больше проблем с дефицитом предложения - это, безусловно, выглядит так. По предварительным данным Управления энергетической информации США, объёмы экспорта сырой нефти в сентябре упали до 2,34 миллионов баррелей и 2,62 миллионов баррелей с 3 миллионов баррелей в сутки в конце августа.

Дхар также отметил на этой неделе данные Международного энергетического агентства, которые показывают, что запасы нефти в ноябре упали до низкого уровня, поскольку ожидается, что восстановление спроса на топливо превысит предложение.

Риск низкого спроса в Юго-восточной Азии исчез, поскольку, по его словам, число случаев COVID 19 достигло максимума в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Таиланд.

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