Цены на нефть в США, колеблющиеся почти на шестинедельный уровень, в то время как побережье Персидского залива пытается вернуть добычу

Зарубежка

ТОКИО-Рейтер – Цены на нефть увеличили прибыль во вторник, зависнув почти на шестинедельном пике, на знаках, которые могут повлиять на добычу нефти в Техасе на этой неделе, даже несмотря на то, что американская промышленность борется за возвращение добычи после того, как ураган Ида обрушил хаос на побережье Персидского залива.

Компания Brent gright поднялась на 15 центов, или на 0,2 % до 73,66 долл. за баррель с 0048 GTM, получив 0,8 % за день до этого. Промежуточная сырость WTI в Западном Техасе также поднялась на 23 цента, или 0,3 % до 70,68 доллара за баррель, после того как в понедельник она выросла на 1,1 %.

Два контрольных показателя находились на пике с августа прошлого года.

Эвакуации проходили с нефтяных платформ в Мексиканском заливе, а на суше нефтеперерабатывающие компании начали готовиться к тропическому шторму Николас, который направлялся на побережье Техаса со скоростью 70 миль в час 113 км в час, угрожая прибрежным Техасу и Луизиане все еще восстанавливаясь от урагана « Ида ».

Обеспокоенность Идой вызвала покупку, поскольку она, вероятно, ударит по территории, опустошенной Николасом, хотя, как ожидается, сила не будет такой сильной, как Ида, сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер исследований в Nissan Securities.

По словам Кикукавы, более 40% добычи нефти и газа в США в Персидском заливе осталось в нерабочее время в понедельник, через две недели после того, как Ида захлопнулась на побережье Луизианы, по данным Бюро безопасности и обеспечения соблюдения экологических правил BSEE, но рост рынка будет ограничен по мере уменьшения летнего езды в США и потенциального увеличения поставок в связи с запланированными выбросами нефти из стратегических запасов в Египте и Иране, а также возможного возобновления экспорта нефти Ираном.

Правительство США согласилось продать нефть из чрезвычайного резерва страны восьми компаниям, включая ExxonMobil, Chevron и Valero, на запланированном аукционе, чтобы собрать деньги для федерального бюджета.

Торговые аналитики сообщили, что запланированные в Китае выбросы нефти из стратегических нефтяных запасов могут увеличить поставки нефти, доступной во втором по величине в мире потребителе нефти.

Надежда на новые переговоры с Ираном по поводу более крупной ядерной сделки между Западом и Ираном была поднята после того, как в воскресенье атомная сторожевая собака Организации Объединенных Наций достигла соглашения с Тегераном о чрезмерном обслуживании оборудования для наблюдения.

В дополнение к давлению, ожидается, что добыча нефти из семи крупных сланцевых формаций вырастет в октябре примерно на 66000 баррелей до 8,1 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, согласно ежемесячному отчету о производительности бурения, составленному Управлением энергетической информации.

Тем временем, ОПЕК сократила свой мировой прогноз спроса на нефть на последний квартал 2021 года из-за варианта дельте коронавируса.