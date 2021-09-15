Цены на газ в Европе продолжают расти, несмотря на неуверенность в безопасности поставок

Зарубежка

Блумберг - Цены на природный газ в Европе продолжали свой рекордный бум по мере того, как во время зимы усилилась неопределенность по поводу безопасности поставок. Этот новый высокий уровень также был отмечен в условиях низкого ветра и перебоев в энергоснабжении британских соединителей.

Неуверенность в способности России обеспечить регион, когда он также рискует столкнуться с кризисом в регионе газа, также возрастает среди торговцев, поскольку на ближайшие две недели прогнозируются температуры ниже нормального.

В Великобритании низкая производительность ветра также увеличила спрос на газ для производства электроэнергии. По данным National Grid Plc, в среду производство ветра составило 7,4 % от общего количества поставок, в то время как объем газа составил до 64 % от общего количества в Великобритании. Потенциал ветра можно увидеть в течение остальной части недели в Великобритании, Германии и Испании, согласно записке прогнозера The Peater Co.

Базовый месячный контракт в Великобритании подскочил до 10,2 % - 72,495 евро за мегаватт-час, в то время как голландская эквивалентная схема подскочила до 9,6 % до 180,85 пенса $ 2,50 за тергет.

В следующем году немецкая электроэнергия вырастет до 104,70 евро за мегаватт-час до 4,9 %.

Тропический шторм Николас уже привел к закрытию всех трех производственных заводов в Freeport LNG в Техасе, где, как ожидается, причиной стали проблемы с электроэнергией.

Между тем, потоки электроэнергии между Великобританией и Ирландией были временно ограничены на Мойле и между Востоком и Западом, согласно сайту Элексона. На рынках российского газа и газа основное внимание было сосредоточено на европейских поставках газа. Торговцы не убеждены в дополнительных поставках со стороны крупнейшего поставщика даже после того, как потоки через ключевое звено Европы восстановились, и в настоящее время наблюдают за предстоящими аукционами дополнительных транспортных мощностей в Германию в октябре.

Несмотря на то, что российские потоки переправляются через польско-немецкую границу в Маллоуне, общий поток России остается неопределенным, а способность к их дальнейшему увеличению остается неясной, Энерги Данмарк написал в записке. Спрос по-прежнему очень высок в Европе, поскольку низкие уровни хранения остаются в Азии и Азии. Без дальнейшей ясности ситуации с предложением в России рынок, скорее всего, увидит больший рост.