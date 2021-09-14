Цены на британские продукты питания растут на рекордно низком уровне, говорит Кантар

Зарубежка

ЛОНДОН – Британские цены на продукты питания выросли на аналогичной основе за четыре недели до сентября.

В нем говорится, что для большей части покупателей 2021 года было защищено от роста цен, при этом больше продуктов продавались при продвижении по службе по сравнению с 2020 годом.

Однако лишь 27,5 % расходов были направлены на сделки за последний месяц -

Помимо рынков средних путей, которые в настоящее время регистрировали эти данные в первые дни изоляции в прошлом году, это самый низкий уровень, зарегистрированный за 15 лет, когда мы отслеживали эти данные, и розничные торговцы вместо этого стремились предложить ежедневные низкие цены, сказал Фрейзер Маккевитт, глава отдела розничных и потребительских исследований в Кантаре.

Говорят, что самые быстрорастущие цены растут на рынках, таких как савойные закуски, кошачьи куски, а также кухни и пирожные, при этом падающие в свежем беконе, овощах и кухонных соусах.

Он добавил, что инфляция будет определяться нынешним устойчивым ростом цен на сырьевые товары и транспортных издержек, а также недавним дефицитом водителей автомобилей с тяжелыми грузами.

По словам Кантара, общий объем продаж продуктов питания за 12-недельный период упал на 1,9 % в год до сентября 5. Тем не менее, продажи остаются выше, чем до пандемии, на 8.7 % больше, чем в 2019 году.

Продажи в руководстве рынка Tesco упали на 0,2 % в год в течение 12-недельного периода.

Это был единственный магазин розничной торговли среди четырёх крупных игроков Британии - Теско, Sainsbury's, Asda и Morrions - который увидел увеличение продаж, подняв свою долю на рынке на 0,5 процентных пункта до 27,3 %.

По словам Кантара, рыночная доля онлайн-продаж продуктов упала до 12,2 % за четыре недели с 13 % четыре недели назад, самого низкого уровня с мая 2020 года, поскольку потребители продолжают перемещать свои расходы обратно в устье.