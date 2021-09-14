Цены на автомобили падают впервые за восемь месяцев в августе

Зарубежка

Цены на автомобили упали впервые за восемь месяцев в августе, что свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть недавней инфляции, наблюдаемой в экономике США, может быть временной. Цены упали на 1,4 % в прошлом месяце, объявляя о своем первом падении с января.

Падение было первым в компоненте использованных автомобилей в рамках Манхеймского индекса после трех месяцев снижения индекса потребительских цен, измеряющего оптовые цены. Индекс Манхейма снизился на 4,2 % по сравнению с пиковым показателем.

Цены на подержанные автомобили начали ощущать отрицательную отплату после рекордного митинга в прошлом году, написала команда во главе с американским экономистом Александром Лином из Банка Америки.

Несмотря на резкое падение в августе, цены на подержанные автомобили выросли с годового периода на 31.9 %, поскольку глобальный дефицит чипов повысил спрос на предварительно принадлежащие автомобили.

Цены также подкреплялись увеличением спроса из-за перелета из окраины города в городские центры во время пандемии, а также многочисленными циклами стимулирующих чеков, которые давали потребителям больше денег, чтобы они тратили.

Эти автокомпании, которые обычно являются продавцами подержанных автомобилей, должны были восстановить свои флоты после их продажи, чтобы собрать наличные деньги, чтобы выжить в условиях пандемии.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл назвал условия идеальным штормом очень ограниченного спроса и очень сильного предложения. ФРС использовала всплеск цен на подержанные автомобили в качестве доказательства того, что инфляция является временной, уточнив, что цены отступят сразу же после того, как будут устранены нарушения в цепи поставок, вызванные Пандемией.

Как далеко отсюда падают цены, еще предстоит увидеть автопроизводителей, в том числе Ford Motor Co. и General Motors Co., которые были вынуждены сократить производство из-за нехватки чипов.

Во второй половине этого года производство новых автомобилей сократится на 6 % по мере того, как глобальный дефицит чипов сохранится в 2022 году, - сказал 3 МФО Мониш Патолавила на конференции Morgan Stanley в понедельник.

Аналитики говорят, что цены на подержанные автомобили, вероятно, будут и дальше умеренны, так как розничные цены обычно отстают от того, что дилеры платят на пару месяцев.

Однако есть опасения, что снижение цен будет временным, поскольку некоторые показатели перспективных инфляционных ожиданий находились на самом высоком уровне за десятилетие, сказал Рик Ридер, главный инвестиционный директор глобального фиксированного дохода в BlackRock.

Опрос, опубликованный сегодня Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показал, что медианный прогноз ожидается, что цены будут выше на 5,2 % через год.