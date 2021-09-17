Цена на железную руду упала ниже 100 долларов за тонну впервые за пять лет

Зарубежка

Блумберг - Железная руда утонула ниже 10000 долларов за тонну в то время, как китайское движение по очистке своего тяжёлого горнодобывающего сектора привело к внезапному и зверскому коллапсу.

Цены упали более чем вдвое с момента пика в мае, когда крупнейший в мире сталелитейный производит все больше и больше, чтобы достичь цели снижения объемов производства в этом году, а резкий спад в жилищном секторе Китая вредит спросу.

Железная руда делает ее одним из самых плохих основных сырьевых товаров и заметным примером более широкого бума, в котором алюминий подскочил до 13-летнего максимума, цены на газ подскочат, и будущее угля достигнет беспрецедентного уровня.

Падение к двузначным цифрам впервые, начиная с июля 2012 года, будет облегчением для производителей стали, но ударом по ведущим шахтёрам в мире, которые получили прибыль от бахрогов во время митинга первой половины. Это плохая новость для ключевой сталелитейной компании Австралии, где ключевой ингредиент создает около 161 экспорта товаров.

На этой неделе фьючерсы железной руды были сокращены более чем на 687 единиц и обменяны на 9,95,55 тонну за тонну в 9: 15, 18 утра в Нью-Йорке.

Больше о коллапсе железной руды и о том, как это может пошатнуться на рынках :

Это был резкий сдвиг от первой половины, когда сталелитейные производители увеличили производительность, экономический оптимизм и стимулы помогли росту потребления. Скачок затем потерпел неудачу после того, как Китай начал слабеть от растущих цен на сырьевые товары и набранных темпами спада, по мере того как власти начали принимать больше мер по сокращению производства стали, а сектора конечного потребителя, такие как собственность, ослабли.

Углубление распродажи железной руды привело к увеличению волатильности до самого высокого уровня волатильности за последние пять лет, когда UBS Group AG заявила, что спад прошёл быстрее, чем ожидалось. Товары в порту на 161 месте выше, чем год назад, и ожидания дальнейшего смягчения глобального спроса совпадают с предсказаниями роста китайских поставок. Согласно прогнозам UBS, в среднем в следующем году цены в 2006-м году сократятся на 12 % по сравнению с предыдущим прогнозом.

Это другая история для стали, где цены остаются на высоком уровне. По данным Citigroup Inc. Spoot, рынок по-прежнему напряженный, по мере того как китайское производство значительно опережает снижение спроса, он находится на уровне, близком к самому высокому с мая, хотя на 12 % ниже уровня в месяц, а общенациональные запасы уменьшились в течение восьми недель.

Китай неоднократно призывал сталелитейные фабрики сократить производительность в этом году, чтобы сократить выбросы углерода. Эти меры вступают в силу : производство сократилось до самого низкого уровня в сентябре за 17 месяцев и снизилось в начале сентября. По данным China International Capital Corporation, объем производства должен упасть на 8,7 % в год за последние четыре месяца, чтобы достигнуть фиксированной годовой производительности.

Производители железной руды видели падение акций. Снижение цен, скорее всего, будет зависеть от прибыли, которая росла вместе с более ранним прыжком.

Меньшие производители смогут справиться с более низкими ценами, поскольку их производственные затраты могут быть меньше, чем $ 2,000 за тонну, но более крупные производители пострадают больше. Эти операторы, как правило, наращивают производство, когда рынки активно сплачиваются, и такие процессы, как необходимость транспортировки руды из шахт в порты, делают их более чувствительными к изменениям цен.

Экономика Австралии поддерживалась пандемией за счет роста доходов от экспорта железной руды. Но рост экономики страны подвергается все возрастающему давлению из-за блокировки двух крупнейших городов страны, а каждое падение цен на железную руду на 10,2 миллиарда долларов США, согласно экономике Блумберга, имеет финансовые последствия на 3,1 миллиарда до 3,500 миллиардов долларов США.

Для Китая железные рудные трущобы появились в качестве властей, борющихся с ростом стоимости сырья, что подпитывало опасения, что повышение инфляции приведет к снижению экономического роста.