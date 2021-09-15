Трудящиеся-мигранты в Сингапуре впервые за год посещают Малую Индию

Зарубежка

Трудящиеся-мигранты молятся в храме, прежде чем наслаждаться отгулом в Сингапуре, в рамках пилотной программы, направленной на то, чтобы дать возможность полностью вакцинированным трудящимся-мигрантам вернуться в общество после более чем года передвижения обуздать болезнь коронавируса COVID-19, вспышка 15 сентября 2021 года. СИНГАПУР, 15 сентября Рейтер - Группа трудящихся-мигрантов посетила район Малой Индии в Сингапуре в среду за свой первый вкус свободы за более чем год в рамках пилотной программы по смягчению мер по перемещению, введенных для того, чтобы помочь справиться со скачком инфекций коронавируса в общежитиях.

В то время как остальная часть Сингапура вернулась к нормальной жизни, низкооплачиваемые иностранные рабочие, в основном, были вынуждены жить в жилых помещениях, кроме работы, близкого отдыха или важных заданий.

Поездка в среду является частью программы, направленной на то, чтобы до 500 полностью вакцинированных рабочих-мигрантов могли посещать определенные общественные места в течение шести часов каждую неделю. Проект будет оценен через месяц.

Финансовый центр Южной Азии в апреле прошлого года установил контроль над десятками тысяч рабочих юго-восточной Азии, после того как их часто облаченные общежития стали эпицентром вспышки в прошлом году.

Пилот охватывает часть большого числа мигрантов, которые должны пройти быстрое тестирование COVID-19 антигена до и после посещений.

У тех, кому повезло, был шанс бродить по своим старым привидениям.

Молясь в одном из маленьких индийских храмов, Аяву Поннайя сказал, что планирует пойти по магазинам в ближайшие несколько часов.

Он сказал : " Я очень счастлив ".

Брат Индии Ваираван Каруппая, который работает в строительстве, планирует посетить торговый центр, чтобы купить новую одежду.

Программа началась после того, как более 90 % работников в общежитиях были вакцинированы, что превышает общий уровень вакцинации в Сингапуре около 81 %, что является одним из самых высоких показателей в мире.