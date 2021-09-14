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Тропический шторм Николас может принести 20 дюймов дождя в Хьюстон

Электрон Сыроежкин
14 сентября, 2021 02:30
4 мин
Электрон Сыроежкин
14 сентября, 2021 02:30
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

В четвертую годовщину урагана Харви, который сбросил почти 50 дюймов дождя в Хьюстон, мэр Сильвестер Тернер объявил, что город сегодня безопаснее, когда он готовится двигаться дальше. Теперь в качестве испытания наступает тропический шторм Николас. Николас, который усиливается и может стать ураганом, может упасть на 20 дюймов в регионе начиная с понедельника вечером.

После Харви у Хьюстона есть дом в округе Харрис 2,5 миллиарда долларов по облигационной программе для установки и совершенствования инфраструктуры борьбы с наводнениями, а федеральное правительство санкционировало четыре крупных проекта, осуществляемых инженерным корпусом армии США ( pdf ).

Джейми Андерсон, профессор права окружающей среды Института государственной политики Бейкерского университета Райс, написал доклад о готовности к наводнениям после Харви. Он сказал, что город, расползается вблизи уровня моря по сети заливов и водно-болотных угодий, все еще не готов и что 20 дюймов дождя могут поглотить его за 24 часа. Что же вызывает столь мощное изменение климата в Хьюстоне?

Мы были намного лучше, чем в прошлом, сказал Блэкберн, но это может быть недостаточно хорошо для того, с чем мы сталкиваемся. Например, он сообщил, что округ Харрис обновляет карты наводнений 2017 года с Харви, но не позже ураганов, таких как Имельда и Дельта, которые сбросили много дождя. Если они будут включены, то площадь наибольшего риска – где жители подпадают под более высокие строительные кодексы и более жесткие страховые ставки – будет расти еще больше.

Реальность ужасает политиков, сказал Блэкберн. Подразумевается, что больше людей хотят переселиться, чем должно быть, и это одно из самых трудных дел, которые должен сделать политик. Тернер и Лина Идальго, высокопоставленный избранный чиновник округа Харрис, стремились подчеркнуть свои достижения. Идальго, пресс-секретарь Рафаэль Лемаитр, сообщил, что округ завершил 27 проектов по смягчению последствий наводнений на сумму 221 млн. долл. США, которые были удалены из потопа около 11 000 домов. Харрис приобрел 660 участков, подверженных наводнениям, 615 из которых уже были возвращены в зелёные пространства на добровольной основе. Еще 662 человека конвертируются и покупаются.

Округ также сообщает, что усовершенствования, проведенные с армейским корпусом до Brays Bayou, который простирается на 31 милю 50 километров через округ, уже предотвратили наводнения, которые могли произойти в прошлом году из тропического шторма Бета.

Тем не менее, и Тернер, и Идальго признают, что еще многое предстоит сделать. В этом году Институт исследований городов имени Райса Киндера опубликовал доклад, в котором он обнаружил, что дома все еще строятся в потопливом состоянии и все еще недооцениваются.

Согласно отчету, город и округ имеют около 15 миллиардов долларов в стоимости жилой собственности и 30 миллиардов из этих победоносных Количество единиц страхового полиса в полисах на 4 к 1, что означает, что огромное количество жилого богатства можно очистить во время следующего шторма. Большинство существующих прудов резервирования в округе были заменены лучшими прудами для удержания, сказал Блэкберн. Это хорошо, сказал он, но ни одно сообщество в столичной области с 6,5 миллионами человек не закончило работу, необходимую для полной защиты.

Политика мешает усилиям. Инфраструктуре требуется много времени, чтобы завершить работу, и было проведено горькое сражение, чтобы заставить Главное земельное управление Техаса, управляемое республиканцем, высвободить федеральные средства в город, в котором доминируют демократы. Между тем, количество экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, растет. Николас — 15-й шторм 2021 года в Атлантическом сезоне, половина из которых попала в США. Худшим из них был ураган Ида, который обрушился на береговую линию Нью-Йорка, прежде чем повредил и убил более 40 человек. Средний Атлантический сезон производит 14 штормов к тому времени, когда он заканчивается на 30 ноября, так что 2021 год опережает темпы. Я не думаю, что мы делаем хорошую работу, с нетерпением ожидая изменения климата с точки зрения применяемых инженерных методов, сказал Блэкберн. Мы догоняем, но, к сожалению, играем. И до тех пор, пока мы играем в догоняющую игру, мы всегда отстаем.

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