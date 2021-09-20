Transurban платить 11 австралийских долларов. 1 млрд акций в Сиднейской туннельной сети
Блумберг - Сиднейская трансгородская группа и три партнёра заплатят A131,1 млрд. 1,1 млрд. долларов за то, чтобы получить оставшуюся половину доли, которой они еще не владеют в сети международных транспортных маршрутов.
Вестконекс компании будет восстановлен после аукциона, проведённого правительством штата Новый Южный Уэльс, чтобы приватизировать 49 % собственности на сети по номеру тоннеля Syredy Transport Partners, заявило правительство в своем заявлении в понедельник.
Трансград поднимет сумму в 3,97 миллиарда долларов в виде продажи акций, чтобы помочь профинансировать сделку, как говорится в отдельном заявлении. Он вырастет еще одну сумму в размере 250 миллионов долларов в качестве места для консорциума - партнёра AustralianSuper Pty.
Эта продажа является частью нашей разумной, долгосрочной стратегии по укреплению государственных финансов, а также по поддержке экономики NSW, путем инвестиций в создание проектов, которые будут способствовать восстановлению нашей экономики Ковида, заявил в заявлении государственный казначей Доминик Перротет.
В августе 2018 года консорциум, в который входят также Совет по инвестициям канадского пенсионного плана и Управление по инвестициям Абу-Даби, заплатил $ 9,26 млрд за свой первоначальный взнос в размере 161 млрд. Caisse de p t et позиционирование du Quec присоединился к группе в новой сделке, сказал Трансград.
По словам Скота Чарлтона, исполнительного директора Вестконнекса, компания « Трансград » имеет стоимость предприятия в 3300 миллиардов долларов, основанная на сделке. Этот актив представляет собой сеть из более чем 70 километров 43 миль автомобильных дорог, соединяющих центральный аэропорт Сиднея и Порт-Ботани к западу от Сиднеева.