Трамп встретится с представителями цепочки поставок полупроводников на следующей неделе

Зарубежка

Администрация Блумберга планирует созвать еще одну встречу с компаниями, входящими в цепочку поставок полупроводников на следующей неделе, поскольку распространение по всему миру варианта Covid-19 Delta все чаще приводит к сбоям и задержкам в производстве.

Секретарь бизнеса Джо Байден, который был главным министром торговли Джиной Раймондо и директором Национального экономического совета Брайаном Дисом, будет руководить дискуссией 23 сентября в Белом доме, согласно словам одного из старших должностных лиц администрации.

Список участников еще не завершен, но приглашенные компании будут включать в себя кишечников, а также компании, которые используют их для производства таких продуктов, как автомобильная, потребительская электроника и медицинские устройства.

По словам чиновника, цель встречи заключается в дальнейшем повышении прозрачности. Администрация планирует сказать компаниям, что правительство нуждается в их помощи для устранения узких мест, которые сохраняются в течение многих месяцев, сказал чиновник.

Глобальный дефицит микропроцессорных чипов, дающих энергию всему : от ноутбуков до автомобилей, продолжал влиять на производство во многих отраслях, и поиск долгосрочных решений был приоритетом со времен правления Байдена.

Смещение : 3 M удваивает свой предполагаемый спад в автомобильном выпуске на дефиците чипов.

В то время как администрация сосредоточилась на возвращении производства обратно в США, чиновники также признали, что производство должно быть диверсифицировано посредством усилий в союзных странах.

Встреча будет третьей в своем роде, которую проводит Раймондо. В апреле Байден присоединился к обсуждениям с главными исполнительными должностными лицами по поводу дефицита бюджета и возможных средств его устранения.

Созыв состоится в то время, когда у Конгресса не будет четкого пути для финансирования внутренних исследований и производства полупроводников в размере 52 миллиардов долларов. Деньги, часть более широкого законопроекта о конкуренции в Китае, были отправлены в Палату в июне, но с тех пор были одобрены Сенатом.

По словам чиновника, Раймондо, Управление по законодательным вопросам Белого дома, а также члены Совета национальной безопасности и Национального экономического совета, встречались с руководством Палаты представителей и Сената и продолжают работать с соответствующими комитетами, чтобы согласовать путь вперед в отношении законопроекта о финансировании и конкурентоспособности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в среду, что продвижение законодательства вперёд является приоритетом и частью дискуссий, которые высокопоставленные члены Конгресса ведут с лидерами Белого дома, когда мы говорим о том, что мы хотим сделать в ближайшие месяцы. В рамках предстоящего совещания министерство торговли разработает формальный процесс повышения прозрачности посредством обследований, которые будут искать информацию у компаний, расположенных в цепочке поставок. Реймондо сосредоточен на расширении обмена информацией между отраслями, но усилия были встречены определенным сопротивлением со стороны тех, кто не хочет, чтобы правительство уступало вопросам предложения и спроса.

Белый дом работает со странами, в том числе Малайзией и Вьетнамом, которые являются страной с низкими производственными мощностями полупроводников и боролись со вспышками COVID-19, гарантируя тем самым, что страны смогут безопасно продолжать работу при меньших мощностих.

Индустрия полупроводников также настаивает на отдельной мере, которая обеспечила бы налоговые льготы компаниям, которые инвестируют в полупроводниковые фантазии, как они известны, в Соединенных Штатах. Белый дом не сказал, настаивает ли он на законопроекте или поддерживает его, чтобы переместиться в другие законодательные структуры.