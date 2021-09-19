Торговый представитель США раскритиковал решение Индии запретить Mastercard

Зарубежка

НЬЮ-ДЕЛИ Рейтер – Высокопоставленный американский торговый чиновник лично критиковал июльское решение Индии запретить компании Mastercard Inc. выдавать новые карточки, назвав их драконовским движением, которое вызвало панику, согласно правительственным письмам США, за которыми наблюдал Рейтер.

Эти документы показывают разочарование в правительстве США после того, как индийский центральный банк запретил http : www.reuters.gov.in / Reasic / construction / blog / ockk ( Facebook ) в апреле 2002 года., com, индийская-Banking - American Express - IdUSL 4 N 2 MG 3 I 6 - новый выпуск карточки American Express и Diners Club International в апреле, а затем приняли аналогичное решение против Mastercard https : www.reuters.org. В Вашингтоне и Индии запрет на MasterCard - крупнейшую платежную сеть в Индии вдоль Visa - вызвал шквал электронных писем между официальными лицами США, когда они обсуждали следующие шаги с Mastercard, в том числе подход к РБИ, правительственные сообщения.

Мы начали слышать от заинтересованных сторон о некоторых довольно драконовских мерах, которые РБИ принял в течение последних нескольких дней, Брендан А. Линч, заместитель помощника торгового представителя США в Южной и Центральной Азии, написал 16 июля - через два дня после Мастеркарда.

Похоже на то, что другие Амекс, Динерс, возможно, недавно испытал на себе воздействие подобных действий, писал Линч, попросил своих коллег в Индии связаться со своими контактами из Центрального банка, чтобы увидеть, что происходит с Линчем, пресс-секретарь в офисе Торгового представителя США и посольство США в Нью-Дели не ответили на просьбы о представлении комментариев. Правительство США не дало публичных комментариев по поводу запрета MasterCard.

РБИ сразу не ответил на электронную почту.

Представитель компании MasterCard сказал Рейтеру : « У нас были очень конструктивные контакты с правительствами Индии и США в течение последних нескольких недель и мы ценим их поддержку обоих правительств ». Это включает дискуссии с РБИ, а Mastercard добился хороших успехов, поскольку он стремится быстро разрешить ситуацию, сказал он.

MasterCard считает Индию ключевым рынком роста. В 2019 году она заявила, что она была бычьей в Индии - стране, где она сделала крупные инвестиционные ставки и установила научно-исследовательские и технологические центры.

Запрет « MasterCard » заразился на https : www.reuters.gov.uk. comdia India-ban - mastercard - ban - ban - Bank-card - Operation-доходы - источники - 2021-07 '15 - компания и расстроила финансовый сектор Индии, так как новые партнерские банки боятся удара по их доходам, поскольку они пытаются быстро партнёрствовать с новыми сетями, чтобы предложить карты.

РБИ действовал против Mastercard, потому что выяснилось, что он не соответствовал правилам 2018 года, несмотря на то, что прошло много времени и были проведены соответствующие возможности Регулирование, требувшее индийские карточные сети хранить неограниченную платежную информацию на местном уровне для неограниченного доступа к наблюдению, было реализовано после того, как провалившиеся лоббистские усилия американских фирм испортили торговые связи между Нью-Дели и Вашингтоном.

Мастеркард признал, что он разочарован этим решением. Компания заявила " Рейтерс ", что представила дополнительный отчёт о ревизии https : www.reuters.com com com World india mastercard-sumits - new-secusion - Indiadia-Result-Data--------reget в РБИ до того, как запрет вступил в силу 22 июля.

РБИ пояснил своим коллегам в одном из них, что он понимает, что располагал всей необходимой им информацией, и надеется, что они отреагируют соответствующим образом. Если РБИ не сможет изменить курс, он писал, что паника может возобновиться по мере приближения запрета.

Спустя несколько дней он написал, что Mastercard продолжал надевать полную прессу в Вашингтоне.