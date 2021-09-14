Торговый представитель США Кэтрин Тай ищет специального посланника в Мьянме

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Торговый представитель США Кэтрин Тай дает показания перед Финансовым комитетом Сената в Капитолийском холме 12 мая 2021 года в Вашингтоне, США Пит Марович Пул с помощью реУТЕРского файла Pete Marovic Poble с помощью файла REUTERS

ВАШИНГТОН, 14 сентября – Торговый представитель США Кэтрин Тай обратилась к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с призывом как можно скорее направить своего специального посланника в Мьянму, чтобы содействовать диалогу, - сказала ее канцелярия во вторник, через несколько дней после того, как противники военных правителей страны объявили восстание.

Представитель по торговле США сообщил, что Тай обратился с просьбой во время виртуальной ежегодной встречи с министрами экономики стран АСЕАН в Хельсинки в понедельник.

Мьянма погрязла в хаосе после военного переворота 1 февраля, который привел к массовому перевороту, с ростом числа смертей в ежедневных демонстрациях, мятежей в приграничных регионах и ежедневных ударов. В группе активистов находится более 1000 человек, убитых силами безопасности и правительствами юго-восточной Азии и запада, которые призывают все стороны воздерживаться от насилия после того, как они выступили против хунты на прошлой неделе, объявившего общенациональный бунт. АСЕАН назначила второго министра иностранных дел Брунея, Эривана Юсофа, посланником в Мьянме, которому было поручено положить конец насилию в Мьянме и содействовать диалогу между военными и ее оппонентами. Посол Тай также выразил глубокую озабоченность по поводу военного переворота в Мьянме и призвал Специального посланника АСЕАН посетить Бирму как можно скорее, чтобы содействовать диалогу между всеми сторонами, - сказал в заявлении USTR, используя предпочтительное имя правительства США для Бирмы.

На встрече с министром финансов и экономики Брунея Амин Лив Абдулла также сообщил, что администрация Байдена привержена укреплению торговых и экономических отношений между США и Бонддином, а также заключению регионального торгового и инвестиционного рамочного соглашения.