Торговец зерном в США открывает новые объекты в Китае

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ПЕКИН - Американский торговец зерном - Archer-Daniels - Midland Co заявила в среду, что запустила в Китае новый завод по производству аромата для удовлетворения растущего спроса на напитки и здоровую пищу.

Новый проект ADM Food Technology Pinghu Co Ltd, расположенный в восточной провинции Чжэцзян и примерно в час до Шанхая, знаменует дальнейшее расширение глобального торговца зерном в пищевом сегменте.

Питание является одним из трех основных предприятий ADM, и компания стремится увеличить вклад сегмента в общую чистую прибыль более чем до четверти в течение следующих трех-пяти лет, с примерно 15 % в настоящее время, сообщил Лео Лю, президенту, « Питание, Азиатско-Тихоокеанский регион », ADM.

На заводе Лю сказал, что он будет служить новым центром поставок ADM для Китая и более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона, добавив, что он также будет частью глобальной цепочки поставок ARM, с клиентами, базирующимися в Европе и Северной и Южной Америке.

Причина, по которой мы инвестировали в ароматы и продукты питания, особенно высококлассные продукты питания, заключается в том, что этот сектор развивается очень быстро. Новая станция обеспечит широкий спектр вкусовых растворов для напитков, сладких продуктов, молочных альтернатив, здоровых и функциональных продуктов питания, как говорится в заявлении ADM.

Запуск начнется после того, как ADM в апреле открыл инновационную лабораторию на базе растений, чтобы удовлетворить растущий спрос на белки растительного происхождения в регионе.

ADM, крупнейший глобальный торговый дом, который покупает сельскохозяйственные культуры для продажи и переработки фермерам в июле, сообщил о 52 % повышении своей ежеквартальной прибыли в июле из-за сильных экспортных продаж кукурузы в Китай и сокрушительных продаж масличных культур.

Питание обеспечило рост доходов на 15 % и 27 % более высокую годовую прибыль во втором квартале.

Председатель и генеральный директор Хуан Лусиано заявил в то время, что компания повысила свои ожидания роста прибыли в течение полного года для сегмента питания до 20 %.

По словам Лю, ADM также активизирует инвестиции в растительный белковый сектор в Китае, в том числе проводит прикладные эксперименты, разрабатывает продукты и создает производственные базы ингредиентов.

К этому добавил Лю, что инвестиции в пищевый сектор, в том числе связанные со здоровьем и функциональные компоненты, станут ключевой областью для разработки продуктов Лю в регионе.