Топливная линия США закрыта из-за отключения электроэнергии

Зарубежка

14 сентября Reuters - Вторая нефтяная линия США закрылась во вторник из-за перебоев в энергоснабжении, вызванных Николасом, который обрушился как ураган, прежде чем ослабнуть во время первого ядерного шторма за две недели.

Дожди, наводнения и перебои с электроэнергией затронули Техас и Луизиану, которые все еще пытались восстановиться после урагана Ида, который вырубил большую часть добычи нефти и газа в открытом заливе США. Постоянные перебои с электроэнергией в районе Хьюстона привели к тому, что Колониальный предупредительно закрыл свое основное топливо и перегонки топливных линий, - о чем компания сообщила грузоотправителям в своем уведомлении.

Николас был в 10 милях к юго-востоку от Хьюстона к 1400 году по Гринвичу в центральном времени, двигаясь на северо-востоке с максимальным значением ветра 45 миль в час 75 километров в час, сообщил в бюллетене Национальный центр ураганов NHC.

Шторм вызвал широкомасштабные перебои с электроэнергией, когда она пересекла столичную область Хьюстона в конце понедельника и начале вторника. В Техасе около 485,000 потребителей потеряли энергию или энергию на электростанции.

Колониальное производство примерно 2,5 миллиона баррелей очищенной продукции в день для некоторых из самых оживленных американских рынков топлива, в основном на юго-востоке и восточном побережье. Линия также была перезапущена во время Иды, но снова закрыта через несколько дней после того, как шторм приземлился без инцидентов.

Более 40% добычи нефти и газа в Мексиканском заливе в понедельник остались в отключённом состоянии, через две недели после урагана Ида в Луизиане, по данным оффшорного регуляторного бюро безопасности и охраны окружающей среды BSEA Shell, которое стало свидетелем значительного повреждения объектов в Луизиане, закрыло добычу на своей нефтяной платформе Пердидо в понедельник вечером из-за сильных ветров и было готово возобновить строительство по течению реки, вернув энергию третьей стороной. Компания не планировала возвращать сотрудников в объекте во вторник.

По данным Национальной службы погоды, в Хьюстоне упало около 14 дюймов дождя, в то время как Галвестон за одну ночь и утром упал туда почти на шесть дюймов. Николас, приземлившийся на побережье Персидского залива, оказал гораздо менее заметное влияние, чем Ида на нефтеперерабатывающие мощности Техаса.

Большинство техасских нефтеперерабатывающих компаний открылось во вторник. Компания Motiva Enterprise 607000 баррелей в день Port Arrram, Техасский нефтеперерабатывающий завод - самый большой завод в Соединенных Штатах - работала нормально, когда Николас пересек район утром в понедельник, сообщил источники, знакомые с работой заводов.

Совместное предприятие Royal Dutch Shell Plc в 302 800 баррелей, Deer Park, Техасский нефтеперерабатывающий завод также работал во вторник, так же как и заводы Exxon Baytoun и Beaumont.

Компания Hexton-People Energy Inc заявила во вторник, что около 400,000 домов и предприятий на ее территории обслуживания в Техасе не имели электричества.

Во вторник утром движение судов в Калказье и Хьюстонском судовом канале было бездейственным. Тем не менее, порты Хьюстона, Фрипорта, Галвестона и Техаса были открыты с ограничениями, согласно береговой охране США.

Некоторые грузоотправители ожидают, что ограничения, установленные портами Техаса и Луизианы, в то время как Дэниел Пассинг увеличит текущие задержки с импортом и экспортом из Иды.