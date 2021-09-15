Томас Шофлер из Erste Group, чтобы взять на себя Commerzbank
ФРАНКФУРТ Рейтер говорит, что компания Erste Group Томас Шоффлер и компания Roland Berg's Joerg Oliver del Castillo-Schulz, перед своим управляющим советом, сообщила в среду Бхагватт.
Немецкий наблюдательный совет по лизингу ставит вопросы персонала на заседании в среду и, как ожидается, сделает объявление во второй половине дня.
Галерешблатт, ссылаясь на неназванные источники, сказал, что Шоффлер возьмет на себя розничное банковское подразделение, в то время как Оливери дель Кастильо-Шульц будет контролировать ИТ.
Компания Commerzbank, Erste Group и Roland Berger отказались немедленно прокомментировать этот вопрос.
Банк, который находится в процессе сокращения 10,000 рабочих мест, переживает крупную смену высшего руководства.
Манфред Ноф стал главой исполнительной власти в начале этого года.