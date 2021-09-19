Зарубежка

Люди ходят около памятника Арка де Триомхе, полностью завернутые в качестве части истеблишмента искусства под названием L 'Arc de Triomphhe, перекрашенные покойными артистами Кристо и Жанной-Клодом на авеню Чемпионов во время беспилотного сына в Париже, Франция, 19 сентября 2021 года. ПАРИЖ, 19 сентября Reuters - Толпы парижан и туристов шли по арене чемпионов-элизаторов в воскресенье, когда свободный день автомобиля убрал большую часть трафика с нормальных плотных улиц французской столицы.

Спутники, блуждающие по самому постоянному пути в Париже, могли бы рассматривать Arc de Triomphe как искусство в своем временном облике. Этот памятник покрыт серебряной оберткой, как это было задумано покойным художником Кристо. Это наш шанс посмотреть в лицо Арку де Триомхе и не только с тротуара, сказала Энни Матушевски, 68-летняя парижка.

В 2015 году Париж провел свой первый день без автомобилей в центральной зоне, расширив инициативу в 2017 году на другие районы в пределах городских границ. На ежегодном мероприятии мэр Парижа Энн Идальго стремилась использовать эту возможность, чтобы снизить загрязнение и ограничить выбросы автомобилей.

Другие дороги в столице в воскресенье были заполнены ходячими и аэродинамикой, хотя автобусы, такси и резиденты, использующие автомобили для необходимых поездок, все еще могли пользоваться некоторыми улицами.

Социалист, кандидат на президентские выборы, также снизил ограничение скорости на большинстве улиц города с 50 кф до 30 км в час и проехал несколько плотных дорог вдоль реки Сеин. Но ее политика разозлила автомобилистов, особенно некоторые жители окраин жалуются, что у них нет адекватных альтернативных форм транспорта.

День освобождения автомобилей был бы великолепным, если бы мы объединили весь Парижский регион, сказал Патрис, пенсионер в окраинах. В противном случае, кажется, что люди, живущие в Париже, делают очень хорошо в пределах своего окружения, и все остальное не стоит их внимания.