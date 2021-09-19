Зарубежка

Участники присутствовали на « Человеческом марше », который был организован ЛГБТ-сообществом в Киеве, Украина, 19 сентября 2021 года. КИЕВ, 19 сентября Reuters : Тысячи людей, включая солдат и дипломатов, мирно маршировали по украинской столице в воскресенье во время ежегодного гей-дебата, несмотря на некоторую оппозицию к событию, отменённому в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

По словам комментаторов, в этом году 7000 человек посетили « Равенство », согласно 8000 в 2019 году, что было самой большой явкой со времени начала мероприятия десять лет назад, несмотря на оппозицию религиозных и националистических групп.

Гомофобия широко распространена на Украине, согласно опросу, опубликованному в августе социологической группой, которая заявила, что 47 % респондентов имели отрицательное отношение к ЛГБТ-сообществу.

Коалиционеры получили поддержку от полиции по мере того, как несколько сотен протестующих против прав гей собрались рядом, но насилия не было.

Так супер круто выйти на улицу рядом с моим парнем.

Британский посол Мелинда Симмонс написала в Twitter о друзьях, поддерживающих группы ЛГБТ в Украине.

Она опубликовала фотографию себя в окружении десятков улыбающихся молодых людей с радужными флагами, некоторые ношение радужных масок.

Мы хотим защитить права ЛГБТ людей, потому что, прежде всего, они люди, студент Олександра рассказала Рейтеру.

Анастасия в военной униформе заявила, что у армии есть проблемы с равными правами. Она была ветераном войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

По ее словам, правила обслуживания не позволяют вам раскрывать ваше истинное лицо. Это уже второй раз, когда мы пришли на марш " Прайд ", чтобы открыто сказать, что в армии есть ЛГБТ люди и другие организации, которые обычно не связаны с движением ЛГБТ. Правительство увеличило поддержку прав LGBTQ с тех пор, как в 2014 году к власти пришла поддержка Запада со стороны лидеров. Парламент ввел в действие законодательство, разрешающее дискриминацию на работе в 2015 году, но не позволяет вступать в однополые браки или усыновлять детей.

Это уже 10-ая гордость, она пошла со стратегической скоростью, о чем говорила журналистам Лени Эмсон, директор неправительственной организации " Киев Прид ".

По ее словам, украинский обманщик Лудмила Дениса написала в Facebook в воскресенье, что конституция признает всех людей равными в их правах с момента рождения, независимо от каких-либо характеристик, включая сексуальную ориентацию и гендерные особенности, я призываю граждан быть терпимыми друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.