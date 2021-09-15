Тысячи афганцев протестуют против Талибана в Кандагаре
14 сентября - во вторник тысячи афганцев протестовали против движения « Талибан » в местном городе Кандагаре, по словам бывшего правительственного чиновника и телепередачи на юге, после того как жителей попросили покинуть южную армию.
Протестующие собрались перед домом губернатора в Кандагаре после того, как около 3000 семей были вынуждены покинуть колонию, по словам бывшего правительственного чиновника, который был свидетелем толпы.
Флут из местных СМИ показал толпу людей, блокирующих дорогу в городе.
Пострадавшая территория в первую очередь оккупирована семьями отставных генералов армии и других сотрудников афганских сил безопасности.
По словам чиновника, который разговаривал с пострадавшими, у семей, некоторые из которых жили в Районе почти 30 лет, было два дня, чтобы освободиться.
Представители Талибана сразу же не ответили на просьбу дать комментарии по поводу выселений.
Спорные протесты против « Талибана », который пришел к власти в Кабуле почти месяц назад после захвата Афганистана, закончились частыми смертоносными столкновениями, хотя во вторник не было подтверждённых сообщений о насилии.
Лидеры Талибана поклялись расследовать любые случаи злоупотреблений, но приказали демонстрантам получить разрешение до проведения протестов. В пятницу ООН заявила, что реакция Пакистана на жестокие демонстрации становится более мирной.