TikTok помогать людям с проблемами психического здоровья
Bloomberg - TikTok, приложение для обмена видеозаписями, принадлежащее китайской ByteDance Ltd., сказал, что оно расширяет инструменты для поддержки пользователей, сталкивающихся с проблемами психического здоровья, в том числе перенаправляя потенциально испытывающих затруднения пользователей на ресурсы предотвращения самоубийств или питания.
Когда поисковики будут искать в приложении такие термины, как самоубийство, TikTok направит их в местные вспомогательные организации, такие как Crisis Text Line, чтобы найти лечение, компания сообщила, что во вторник в блоге она TikTok также планирует продвигать видеозаписи создателей контента, говорящих о своих проблемах с психическим здоровьем, и будет предлагать советы о том, как говорить об этих проблемах с любимыми.
В секретном приложении видеообмена также говорится, что оно добавит ярлыки к вирусному контенту, давая пользователям возможность решать, видят ли они контент перед тем, как его показывают. TikTok также разработал руководство по расстройствам вкуса для подростков, тех, кто ухаживает за детьми, и преподавателей в консультации с экспертами.
Веб-сайт появился после сообщения в журнале Wall Street Journal о вредных последствиях для психического здоровья приложения Facebook Inc., конкурента TikTok. Ссылаясь на внутренние документы Facebook, газета писала, что гигант социальных сетей провел исследования, показывающие, что приложение для обмена фотографиями токсично для молодых пользователей, особенно для девочек подросткового возраста.
Платформы Facebook также предлагают аналогичные инструменты для поддержки людей, которые борются с проблемами психического здоровья, включая расстройства питания или мысли о самоубийстве.