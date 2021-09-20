Зарубежка

В последнем шаге, чтобы ограничить время скрининга для молодых китайских пользователей, ByteDance Lobd., создатель ударного мобильного приложения TikTok, сказал, что это ограничит доступ к Дуйину, китайской версии приложения, до 40 минут в день для пользователей младше 14 лет.

Заявление будет недоступно вне тех же часов для всех других пользователей в той же возрастной группе.

Дуэйин ввел некоторые элементы с уверенностью в 2018 году, но на необязательной основе. Эти меры будут применяться ко всем пользователям, зарегистрированным с их реальными названиями и не достигшим 14-летнего возраста, сообщил Дуйин в субботу.

Оно заявило, что ограничительные меры были разработаны для защиты молодых пользователей от вредного контента. По словам компании, исходя из этого, Дуйин говорит, что до 40 минут в день для молодых пользователей будут поставлять поучительный контент, такой как научные эксперименты, музейные экспозиции и уроки истории.

Чтобы помочь правоохранительным органам, Дуэйин призвал родителей регистрироваться в своих детях с реальными именами и возрастом.

Новые ограничения появляются, когда китайское правительство стремится обуздать крупнейшие интернет-компании страны, обвиняя их в нарушении антимонопольных правил, правил безопасности данных и трудовых правил.

В то же время правящая Коммунистическая Партия все чаще выступает в роли защитника морали для молодого поколения, подавляя после обучения в школе и подчеркивая необходимость заняться тем, что она называет одержимостью нездоровой культурой знаменитостей.

В июне Пекин пересмотрел свой Закон о незначительных мерах защиты, который требует, чтобы поставщики цифрового контента использовали инструменты управления временем, ограничивали определенные функции и ограничивали покупки для пользователей в возрасте до 18 лет, путем внедрения инструментов управления временем.

В прошлом месяце, Китай принял новые строгие меры, направленные на борьбу с тем, что власти описали как зависимость от игрового видеоигра, ограничив время игры тремя часами в неделю в течение большей части года.

Основной соперник Дуина, приложение Tencent Holdings UKT, начали предлагать аналогичный, но добровольный молодёжный режим в 2019 году, поставляя предварительно выбранный контент и ограничивая ежедневное использование приложения максимум 40 минутми между 6 утра и 10 вечера. Куайшоу поддерживает китайский технологический гигант Elsevier Co.

Tencent's WeChat, необязательная служба посылок в Китае, также предлагает добровольный юный режим, который не позволяет пользователям получить доступ к некоторым играм, а также к платежному процессу приложения.

В прошлом месяце TikTok, международный коллега Дуйина, опубликовал ряд мер, направленных на решение проблем конфиденциальности и безопасности среди молодых пользователей - например, размещение учетных записей пользователей младше 16 лет в частном порядке по умолчанию и разрешение родителям направлять использование своих детей с парной функцией.