The Wall Street Journal только что опубликовал в Facebook серию язвительных статей.

Зарубежка

New York CNN Business На этой неделе Wall Street Journal опубликовала серию разоблачающих статей о Facebook, ссылаясь на утеченные внутренние документы, которые подробно и весьма откровенно объясняют, как компания не только хорошо осведомлена о негативном воздействии своих платформ на пользователей, но и как она неоднократно не могла их решить.

Есть кое-что, что нужно упаковать из расследования " Журнала ". Но единственное, что выделяется, это то, насколько систематически проблемы Facebook задокументированы, используя своего рода простую прозу наблюдения, которую не часто находят во внутренней коммуникации транснациональных корпораций.

Вот некоторые моменты в серии « Журналов »,

В отчёте « Журнала » о влиянии « Instagram » на подростков говорится о том, что в собственном исследовательском докладе Facebook говорится, что приложение вредит умственному здоровью.

Это делает проблемы с изображением тела хуже для каждой трети девочек, согласно WSJ.

Другое мышление : Тейенс обвиняют Инстаграма в увеличении темпов беспокойства и депрессии Эта реакция была негибкой и последовательной во всех группах, которые эти слайды особенно важны, потому что Facebook часто ссылается на свои собственные научно-исследовательские, а не внешние исследования, в которых он отмечает, что существует мало корреляции между использованием социальных сетей и депрессией.

По словам Ньютона, внутренние исследования Facebook продемонстрировали готовность компании понимать сложные и трудные проблемы, с которыми могут столкнуться молодые люди, и информировать о всей работе, которую мы делаем для того, чтобы помочь тем, кто сталкивается с этими проблемами. Согласно газете, оценка на самом деле не делала того, что мы обещаем делать публично. В отличие от остальной части нашего сообщества, эти люди, которые находятся в белом списке, могут нарушать наши стандарты с любыми последствиями. По электронной почте Viva : Энди Стоун сказал журналистам в журнале, что критика практики является справедливой, но она была разработана по одной важной причине : создать дополнительный шаг, чтобы мы могли точно применять политику в отношении контента, которая может потребовать большего понимания. Группа ученых, изучающих данные, грубо выразилась : дезинформация, токсичность и жестокое содержание чрезмерно распространены среди реакционеров, по их словам, согласно отчёту Журнала.

Наш подход оказал важный побочный эффект на важные части общественного контента, такие как политика и новости, писали ученые. Это растущая ответственность, один из них цитируется в позже в меморандуме, цитируемом ВСЯ.

На следующий год данная проблема сохранилась. Согласно WSJ, один ученый с данными Facebook писал во внутренней записке в 2019 году : в то время как платформа FB дает людям возможность подключаться, делиться и участвовать, печальный побочный эффект состоит в том, что вирусный контент может стать вирусным, часто прежде чем мы сможем уловить его и смягчить его эффекты. Ларс Бэкстром, вице-президент инжиниринга в Facebook, в интервью сказал газете « Journal », что, как и любая оптимизация, существуют некоторые способы, которыми она будет эксплуатироваться или использоваться. Вот почему у нас есть команда честности, связывающая этих людей и выясняющей, как можно более эффективно их смягчать.