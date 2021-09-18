Tesla, возможно, придется урегулировать судебный процесс из-за роста цен на солнечную крышу

Зарубежка

Потребители, которые были поражены в начале этого года с повышением цен, могут быть в состоянии вернуть свои первоначальные ставки, согласно новому судебному документу в четверг.

Юристы писали, что защитники придворных запрашивали дополнительные подробности и посоветовали советчикам для Tesla, что, по их мнению, переговоры об урегулировании должны начаться сразу же, чтобы рассмотреть, прояснить и формализовать некоторые условия облегчения.

По данным Business Insider, иск Амана против Tesla в мае был подброшен после того, как он был сильно поднят цен на крышу.

В выпуске сообщалось в то время, что Tesla заказывала Solar Roof для своего дома в 2020 году и подписала контракт в марте 2021 года, когда он согласился заплатить почти $ 72000, однако в апреле Аманс отправил ему письмо, говоря, что это повышает цену.

Когда Амас вложился в свой счёт, он понял, что новая цена была 1466 462? Бизнес инсайдер сказал, 22.

Схожие иски с Tesla делили контракты на солнечную крышу с GE.

На сайте Tesla говорится, что компания установила более 10 миллионов солнечных панелей на 400,000 крыш, которые включают 100 миллионов традиционных панелей.

Покупка крыши вызывает клиентов, чтобы заказать также домашнюю аккумуляторную батарею Powerwall.

Однако в июле Вокс сообщил, что Елон Маск, соучредитель и генеральный директор Tesla, не сможет сделать достаточного количества батарей из-за недостатка микрочипа.