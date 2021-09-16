Tesla открывает свой первый магазин на земле коренных американцев

Зарубежка

Тесла открыл свой первый магазин и мастерскую на землях коренных американцев, обойдя законы о дилерстве автомобилей, которые блокировали их планы расширения по всей стране.

Автопроизводитель автомобиля Elon Musk-клуб открыл магазин и сервисный центр Santa Fe, примерно в 25 минутах к северу от Намб Пуэбла, племенной области, где законы не могли помешать Tesla открыть другие магазины за пределами штата.

" Тесла " продает свои машины напрямую клиентам, в то время как большинство других автопроизводителей - партнёры с третьим автодилерством. Десять штатов, включая Нью-Мексико, Техас и Коннектикут, имеют законы, запрещающие прямые продажи, так много клиентов Tesla вынуждены были пересекать государственные линии, чтобы купить свой автомобиль.

Магазин в Нью-Мексико отмечает, что Тесла впервые работал с племенем над законами о дилерстве в штатах. Сторонники таких законов говорят, что они защищают рабочие места среднего класса и ведут к снижению цен, заставляя дилерские фирмы конкурировать, в то время как критики говорят, что люди могут получать информацию онлайн, а прямые продажи позволят снизить затраты.

Для ремонта владельцы были вынуждены отправиться в сервисные центры в Колорадо, Аризоне или Техасе, согласно газете « Санта-Фе Нью ».

Церемония открытия магазина Тесла состоялась на прошлой неделе как у демократов Нью-Мексика, так и у сенаторов Мартина Генриха и Бена Рэя Луйна,

Согласно газете, Хайнрих настаивал на финансировании Инфраструктурного пакета Сената, чтобы добавить зарядные станции электромобилей.

Магазин " Тесла " расположен в полтора часа к северу от Альбукерке, где, согласно сообщениям, проживает большинство из 1800 зарегистрированных владельцев " Тесла ".

По словам некоторых владельцев, практика Тесла, заключающаяся в отказе разрешить услуги третьей стороне или мастерские по ремонту, привела к избыточному времени ожидания для обслуживания по всей стране.

В ответ на жалобу владельца Elon Musk примерно на три недели в ожидании начала службы на северо-востоке Тесла написал в Twitter, что компания ускорит открытие сервисного центра.