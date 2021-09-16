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Зарубежка

Терминал экспорта зерна в США закрыт из-за логистических проблем

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 22:50
3 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 22:50
3 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

16 сентября " Рейтер " - " Барж " расходы на перевозку зерна на Среднем Западе Соединенных Штатов взлетели в четверг из-за продолжающихся логистических проблем более чем через две недели после урагана " Ида ", в то время как " CHS Inc " сообщила, что сроки возобновления работы терминала остаются неопределенными.

Компания CHS, фермерский кооператив и торговец зерном, заявила, что ожидает, что ее терминал по экспорту зерна Myrtle Grove, Луизиана, будет работать к высоте американской кукурузы и сои, но не может быть более конкретным.

По его словам, терминал, который перевозит на экспорт зерновые баржи и разгружает океанские суда, остается без электричества от поставщика коммунальных услуг на месте и ремонтных бригад, использует генератор на месте. Власть должна быть восстановлена, чтобы возобновить поставки.

Ида повредила энергетическую сеть региона и уничтожила несколько почти дюжины терминалов, расположенных вдоль реки Миссисипи от Батон-Красных до Мексиканского залива, которые образуют самый оживленный центр американского экспорта зерна.

На этой неделе глобальный торговец зерном Cargill Inc открыл свой экспортный терминал Westwego, Луизиана, в то время как конкурирующие экспортёры Louis Dreyfus Co и Archer-Daniles - Midlands Co поставляют экспортные товары в течение нескольких дней.

По мере того, как рупоры зерна борются за возобновление работы в Персидском заливе, Китай забронировал четыре-шесть партий бразильских соевых бобов для отправки в октябре и ноябре, во время пика экспортного периода США. Эти сделки подпитывали опасения промышленности по поводу того, что терминалы в Персидском заливе будут по-прежнему ограничены в следующем месяце.

Торговцы зерном заботились о том, что реки Среднего Запада увеличивают затраты на перевозку барж вдоль рек Персидского залива. Задержка в разгрузке барж, прибывающих в Персидский залив, создает нехватку пустых барж, необходимых для того, чтобы подняться вверх по реке, поскольку урожай кукурузы и сои начинается в сердце Среднего Запада.

Барж между Мемфисом, Теннесси и Каиром, Иллинойс, был предложен к среде в 750 % тарифа, рост на 65 % за два дня до этого на рынке, где перемещения на 10 процентных пунктов более распространены.

Впечатляет то, что урожай созревает раньше нормального в ключевых штатах, таких как Миннесота, Айова и Иллинойс. 4 Производитель кукурузы, урожай кукурузы, наконец-то, достиг 3 % к 12 сентября, и 34 % урожая было закончено, по сравнению со средним пятилетним показателем в 20 %, по данным министерства сельского хозяйства США.

Урожай был более высоким в южных штатах, таких как Миссисипи, где 75 % кукурузы государства было вырезано вместе с 18 % соевых бобов.

Основная часть соевых бобов в ведущих добывающих государствах Айова и Иллинойс обычно добывается в октябре, а объемы экспортных поставок обычно достигают своего пика в течение того или иного месяца. Урожаи кукурузы часто происходят первыми, но часто затягиваются до ноября.

У вас есть эти южные штаты, и вам необходимо пройти через систему, прежде чем реальный большой объем будет получен из таких мест, как Миссури, Айова, Иллинойс. Это, конечно, то, на чем стоит сосредоточиться, говорит Майк Стенхук, исполнительный директор Сойской транспортной коалиции.

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