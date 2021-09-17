Tencent позволяет пользователям ссылаться на конкурентов в WeChat

Зарубежка

encent Holdings Loughd., впервые за многие годы, смог связать пользователей своих основных социальных сетей WeChat с конкурентами, сделав первые шаги в соответствии с призывом Пекина демонтировать стены вокруг платформ, которыми управляют онлайн-гиганты страны.

Пользователи, которые модернизируются до последней версии сервиса сообщений, могут получить доступ к внешним услугам, таким как онлайн-машинный центр WeChat Taobao или приложение ByteDance Logt., которое Douyin, оба ранее были изолированы от миллиарда членов Alibaba Group Holding Ltd. Однако это относится только к сообщениям одного на одного, а не групповым чатам или страницы мемуаров, похожие на Facebook.

Хотя неясно, открыл ли социальный гигант больше своих интернет-сервисов, это является важным шагом для Tencent, который контролирует обширные массивы китайских веб-сайтов наряду с Alibaba и ByteDance. В заявлении, объявляющем о переезде в пятницу, Tencent заявила, что она также предоставит возможность своим пользователям сообщать о подозрительном контенте и работать над элементами для обмена ссылками в более широких групповых дискуссиях.

Высший технологический регулятивный орган Китая предупредил интернет-компании о том, что они должны прекратить блокировать доступ к конкурирующим услугам, высмеивать так называемые стены, чтобы остановить их растущую монополию на данные, и защитить потребителей в более широкой кампании по обузданию их жестокой конкуренции. Правительство обвинило горстку компаний в несправедливой защите их соответствующих сфер : Alibaba в социальных сетях через WeChat, Alibaba в интернет-торговле с Таобао и Tmall и совсем недавно ByteDance в видео с использованием TikTok-Cusin Douyin.

Из этих двух Alibaba считают, что она получит больше выгод, потому что сможет получить доступ к миллиардному интернет-портале Tencent, в то время как Alibaba, которая жестко защищает опыт пользователя в своих приложениях, имеет меньше стимулов, чтобы позволить людям отправлять торговые сообщения.

Министерство промышленности и информационных технологий организовало на прошлой неделе руководителей крупнейших интернет-платформ страны, чтобы подчеркнуть необходимость положить конец закрытым экосистемам, которые подрывают торговые потоки. Они также рассматриваются критиками как ключ к тому, чтобы помочь интернет-компаниям контролировать данные пользователей и доминирование рынка.

Крупнейшие в Китае интернет-компании традиционно блокировали ссылки изнутри своих услуг на контент соперников. Однако было неясно, какие действия регуляторы хотят, чтобы крупные технологические фирмы приняли меры, и как это определено. Местные СМИ сообщили, что МИИТ приказал интернет-компании принять меры 17 сентября.

Алибаба и управляющие Tencent заявили, что они публично воспользуются более открытым китайским Интернетом, освещая эту идею. Ранее в этом году Alibaba ожидала создать приложение Taobao Trade на Вехате и уже пригласила к участию купцов, - сообщило Bloomberg News. В ходе последних квартальных заработков компании, топ-менеджеры Tencent говорили, что она уделяет первостепенное внимание опыту пользователя, и следует измерять размещение любого нового продукта.

Tencent подала иск в феврале против ByteDance, утверждая, что ее соперник нарушил антимонопольные законы, заблокировав доступ к контенту от Дуйина на WeChat и QQ, две крупнейшие платформы социальных сетей страны для пользователей. Компания, базирующаяся в Шэньчжэнь, назвала обвинения безосновательными и злонамеренными.