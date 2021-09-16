Tencent потеряла место в 10 крупнейших компаниях мира из-за репрессивных мер со стороны регулирующих органов
Одна компания Bloomberg - Tencent Holdings Ltd. потеряла своё место среди 10 крупнейших компаний мира по рыночной стоимости, не оставив китайскую компанию в списке, поскольку регулирующие меры Бейинга продолжают наносить ущерб фондовому рынку.
Доля компании игровых и социальных сетей в четверг снизилась на 0,5 %, оставив ее на уровне 556 миллиардов долларов. Они чуть ниже американских картографов Nvidia Corp. данных, собранных на шоу Блумберга.
Это первый случай, когда китайская компания не была в числе десяти крупнейших компаний с 2017 года, В начале этого года, использование Китая следует за использованием компании Alibaba Group Holding Ltd., по мере того как китайские технологические бегемоты сталкиваются с более жесткими правилами во всем, начиная с монопольной практики и заканчивая безопасностью данных и игровыми часами для детей.
Tencent потерял рыночную стоимость в 388 миллиардов долларов с тех пор, как его акции достигли рекордно высокого уровня в январе. Индекс Hang Sen в Гонконге является самым худшим в мире товарным показателем в этом месяце, в то время как Alibaba и Tencent являются самыми большими помехами.
Нет никаких признаков того, что боль закончится, как только регулятивная кампания продолжит расширяться и углубляться почти каждый день. Баллы гонконгских технологических акций увеличивались до четвертой сессии в среду.