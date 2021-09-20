Новости – Зарубежка
Зарубежка
Текущий счет Греции становится профицитным в июле, сообщает Банк Греции.
20 сентября, 2021 11:20
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Русская планета
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АФИНЫ, 20 сентября – По словам Банка Греции, в июле текущий счет Греции оказался профицитом, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в котором произошло значительное увеличение доходов от туризма.
Данные центральных банков показали профицит в 0,538 миллиардов евро против дефицита в 0,797 миллиардов евро в июле 2020 года.
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