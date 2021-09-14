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Зарубежка
Технологические ресурсы, исследующие варианты для угольного бизнеса : доклад
14 сентября, 2021 20:55
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Русская планета
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Компания Reuters - Teck Resources Ltd. изучает варианты своего металлургического угольного бизнеса, включая продажу или побочный эффект, который мог бы стоить этой установке до 8 миллиардов долларов США, - сообщил во вторник со ссылкой на источники.
Согласно отчету https : цветение. bg 3 LHSrsy., компания работала с советником по мере того, как она
Teck Resources отказались комментировать доклад.
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