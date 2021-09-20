Тед Лассо получил премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана и актер в комедии

Зарубежка

Блумберг - Тед Лассо получил премию Эмми за лучшую поддержку актрисы и актёра в комедии за их работу в Ханне Ваддингем и Бретт Голдштейне, которые были в состоянии создать две ранние премии за телевизионное шоу Apple в ночь, которая обещает стать полем битвы для нового поколения сверкающих услуг.

Ваддингем является владельцем команды и Голдштейном, когда-то звездным игроком, который прошёл свой прайм в сериале о футбольном тренере в колледже США, который переезжает в Англию за футбольную команду Премьер-лиги. Как Ваддингем, так и Голдштейн были относительными неизвестными в Голливуде до шоу, приятная комедия, которая попала в аккорд зрителей и критиков во время темных дней пандемии.

Премия Эмми, присужденная Телевизионной Академией, рассматривается как высшая честь в телевизионном бизнесе. Шоу смотрит не так много людей, как " Грэмми " или " Оскар ", а программы премий в последние годы теряют зрителей. В прошлом году в академии состоялась менее крупная церемония, на которой победители раздавали статуэтки по домам.

Они сказали, что это было на свежем воздухе, это не то, что актёр Сет Роген шутил, когда он представил первую премию. Это важнее, чем то, что у нас есть мандели, чем то, что мы убедимся, что мы не убьем Евгена Леви. Тед Ласс был номинирован на 20 Эмми, самую большую комиксу первого года, и является фаворитом, который будет похвастаться лучшими сериалами комиксов. Шоу является первым крупным хитом Apple в социальных сетях, критическими plciones и отраслевым престижом, а победа в воскресенье вечером должна подтолкнуть больше клиентов к Apple TV, оплачиваемого сервиса по производству iPhone. Тед Ласс, продюсер Уорнера Броса, закончил свой второй сезон и был продлён, по крайней мере, еще на один год.

Многие голливудские фигуры выразили скептицизм по поводу пролонгации Apple в развлечения. Она не получила каталога шоу, чтобы заполнить свою библиотеку Apple TV, и она остерегается разжигания споров со своими программами. Тем не менее, компания доминирует только в одной категории в крупнейшей ежегодной галактике телекомпании менее чем через два года после введения сервиса.