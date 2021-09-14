Новости – Зарубежка
Зарубежка
Тако Белл заставит вас есть тако каждый день
14 сентября, 2021 23:20
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Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.
Тако Белл каждый день сделает тако едой повод для потакания.
Вкуснятина! Это сеть фастфуда, принадлежащая Юму! По данным Trillist, перевал Тако-Ловера будет стоить от 5 до 10 долларов в зависимости от местоположения.
Согласно мелкому отпечатку на сайте Taco Bell, искупление пропусков Тако Любера доступно только в ресторанном пикапе приложения Taco Bell.
Согласно пресс-релизу, программа - это способ отвлечь пакеты соуса от отправки на свалки.
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