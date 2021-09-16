Так называемый крест смерти - медвежий индикатор для биткойнов.

Зарубежка

Ни один биткойн не нарисовал так называемый « крест смерти » с недавними продажами 7400 долларов США. Медвежий крест происходит из-за 49 % понижения по сравнению с рекордом 2019 года, составившим 13 800 долларов США, и поэтому он является отстающим показателем.

Ни одна историческая статистика не показывает, что BTC имеет тенденцию к снижению после смертельного креста.

Ни одна криптовалюта не получила заявку в прессу, но еще не отменила медвежье дело, сделав шаг выше 30 сентября минимума в 7 714 долларов США.

Смертельный крест является продуктом 47-процентного скачка с пика в 13 880 долларов США. В конце концов, 50 дней MA отвечают на данные, которым, по меньшей мере, 2,5 месяца, а 200 дней MA чувствительны к данным 6,5-месячной давности.

26 июня в BTC BTC превзошел 13.880 долларов и упал до 9000 долларов США в середине июля. Тем не менее, 50-дневная МР продолжала расти и достигла максимума в середине августа, через 6 недель после того, как BTC превысил 13 800 долларов США.

В полной мере, кажется, можно сделать вывод, что крест смерти является медвежьим индикатором и происходит, когда большинство поправок уже произошло, как написал в твиттере популярный торговец Крипто Тутор после подтверждения отстающего креста 31 марта 2018 года.

Последний « медвежий крест » представляет такую же угрозу, поскольку цены уже упали более чем на 45 процентов. На самом деле, BTC демонстрирует признаки жизни при подтверждении смерти креста.

На время прессы, BTC переходит в другую сторону на $ 7 600 на Bitstamp, после того как он получил заявку около $ 7,393 сегодня ранее. Тем не менее, пока еще слишком рано говорить о том, чтобы называть это бредовой разворотом.