Тайский суд предоставляет залог четырем антиправительственным лидерам протеста
Демонстранты в Бангкоке, Таиланд, 13 августа 2021 года, показывают, как правительство борется с пандемией COVID-19 в Коронавирусе - Болезнь. РУТЕРЫ Суэ Зей Тун Текст
Суд в Бангкоке, 15 сентября Reuters - Суд в Таиланде дал залог четырем лидерам антиправительственных протестных движений, - сказал их адвокат, после более чем месячного предварительного заключения из-за беспорядков во время недавних демонстраций против премьер-министра.
Студенческие митинги набирали обороты с конца июня, когда движение, которое настаивало на смещении премьер-министра Пирута Чаноха, поддерживаемое армией, в прошлом году вернулось с более широкой поддержкой со стороны других политических групп и людей, озлобленных обострением коронавирусного кризиса с увеличением числа движений.
По данным полиции, которая использовала слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули для разрушения нескольких недавних демонстраций, с июля 767 человек предстали перед обвинением в протестах против 522 человек.
После протеста 2 августа и их освобождения под залог после семи безуспешных просьб Панупон Майк Районг Яднок, Фромсорн Фах Виратхамджаре, Картчай Каедум и Нутчанон Пайрох были арестованы.
Четверо будет выпущено при условии, что им придется надеть электронные браслеты на лодыжке, Крисадан Нутчарат, один из их адвокатов, сказал Рейтер.
Другой лидер протеста Парит Пенден Чиварак также был освобожден под залог, но был помещен под стражу с обвинениями, связанными с протестами в прошлом году, сказал его адвокат. Несколько других основных лидеров по-прежнему находятся в заключении в ожидании суда.