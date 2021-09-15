Таиланд должен принять закон о прекращении пыток и насильственных исчезновений

Зарубежка

БАНГКОК, 15 сентября – Парламент Таиланда в среду начал обсуждение законопроекта, запрещающего пытки и насильственные исчезновения, после многих лет задержки и возмущения со стороны гражданского общества в связи с предполагаемыми злоупотреблениями и безнаказанностью сотрудников правоохранительных органов.

Законопроект, направленный на наказание и прекращение действий государственных чиновников-изгоев, которые похищают и пытают подозреваемых, был первоначально одобрен кабинетом министров в 2016 году, но застопорился в законодательном органе.

Группа экспертов Организации Объединенных Наций зарегистрировала 82 случая насильственных исчезновений в Таиланде с 1980 года, в то время как по меньшей мере девять тайских диссидентов, которые скрывались от преследований в последние годы, были похищены в соседних странах, по данным группы Human Rights Watch.

Прогресс последнего законодательства, один из проектов которого был одобрен кабинетом министров в июне, совпадает с предполагаемыми пытками и смертью шести подозреваемых в применении наркотиков шести полицейских, которые в прошлом месяце распространили вирус на камеру наблюдения.

Пытание людей государственными чиновниками является грубым нарушением прав человека и не может быть поведением ни при каких обстоятельствах, как сообщил парламенту министр юстиции Сомсак Тепсутин.

Для любого лица, признанного виновным в пытках и насильственных исчезновениях, предлагаемые наказания включают большие штрафы и тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет, увеличены до 10 до 25 лет, если жертва была серьезно ранена, и от 15 до 30 лет или пожизненное заключение в случае ее смерти.

Пытки произошли во многих частях страны, но никогда не были зарегистрированы в качестве уголовных дел, потому что действия государственных чиновников не считались законными, - сказал Порнпен Кхонгкачоккейт, директор Кросс-Культурного фонда, который следит за пытками и надругательствами и документирует их.

Председатель Национальной ассамблеи Чуань Ликпай сообщает, что голосование по различным законопроектам будет проведено в четверг. Как раз перед окончательным текстом NCC законодатели ожидают, что его окончательный вариант будет принят в начале следующего года.