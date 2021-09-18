Свержение президента Турции вызвало конституционный кризис в Тунисе

Зарубежка

Многочисленные сотни демонстрантов встретились в Тунисе в субботу, чтобы выразить протест против отстранения турецким президентом Кайсом Сеидом правящих полномочий в июле, что вызвало конституционный кризис и спровоцировало обвинения в перевороте.

Протестующие, собравшиеся в столице, скандировавшие подавление государственного переворота, и мы хотим вернуть себе легитимность, в то время как несколько десятков сторонников Seed провели контр-демонстрацию, скандировав народ, которые хотели бы распустить парламент. Протест, сопровождаемый интенсивным присутствием полиции, был первым, с тех пор как Саид 25 июля заявил, что он отстранит премьер-министра, временно приостановил работу парламента и придет к исполнительной власти. Протесты в субботу могут служить показателем того, как службы безопасности, многие из которых уже назначены Саидом, будут справляться с оппозицией к нему со стороны общественности.

Похоже, что полиция одинаково относится к обеим группам протестующих, стоя между двумя лагерями за пределами элитного театра эпохи Хабиб Бургиба Авеню.

Шаги Саида были, как правило, популярны в стране, отталкивавшейся от многих лет экономической стагнации и политического паралича, но они вызвали страхи за новые права и демократическую систему, победившую в революции 2011 года, которая привела к арабской весне, хотя основная партия в парламенте, умеренная исламистская Ан-Нахда, первоначально осудила его как переворот, быстро отступила, и период, когда вмешательство Сейда было спокойным

Однако восемь недель спустя Саиду ещё предстоит объявить своего премьер-министра или назначить премьер-министра.

В этом месяце советник Саеда сказал Рейтеру, что президент рассматривает вопрос о приостановке действия конституции 2014 года и созыве референдума по новой версии, возможность, которая вызвала самую широкую и самую яростную оппозицию к нему с 25 июля.

Все чаще некоторых парламентариев арестовывают, в то время как многим тунисским гражданам отказывают в выезде из страны.

Саид отверг обвинения в перевороте, а его сторонники представили свои шаги, как возможность очистить преимущества тунисской революции и перезагрузить коррумпированную элиту.

С 1998 года они пытаются защитить коррумпированных людей и исламистов, - сказал Мохамед Слим в противоречном протесте вместе со своим сыном.