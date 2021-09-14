Судья США утверждает 7 долларов. 1 М в бонусах, связанных с опиоидом

Зарубежка

Судья США одобрил на слушании в понедельник до 7,1 млн. долларов в бонусе пяти руководителей Purdue Pharma, обанкротившегося создателя OxyContin, который столкнулся с резкой критикой за свое отношение к делу от женщины, сын которой умер от передозировки опиоида.

Судья по делам о банкротстве США Роберт Дрэйн в Уайт-Плэйнс, Нью-Йорк подписал план виртуального стимулирования по завершении слушания по вопросу об исполнительной власти.

Его решение приходит через две недели после того, как он заявил, что одобрит план реорганизации Purdue, который опирается на урегулирование судебных дел, связанных с опиоидами, на 10 миллиардов долларов и предоставляет юридические льготы, защищающие членов семьи Саклера, которые владели компанией, от будущих гражданских судебных процессов, связанных с опиоидами. Саклеры внесли около 4,5 миллиардов долларов в этот план, который получил широкую поддержку кредиторов, которые проголосовали по нему, но критики были возмущены тем, что семья сохранит миллиарды долларов и никогда не будет привлечена к гражданскому суду.

Оксикон разорвал нашу семью, Эллен Исаакс, сын которой умер от передозировки опиоида, сказала Дрейну во время слушания в понедельник, убеждая его принять ее предложение пересмотреть свое решение и отказаться от рассмотрения дела.

С 1999 года, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 500,000 человек умерли от передозировок опиоидов.

Во время 30-минутного выступления перед судом Айзекс дал судье редкое выговор в суде, заявив, что хорошо известно, что банкротство было подано Дрэйну, потому что Саклеры знали, что у него была история одобрения документов вроде той, которую они искали.

Она также сказала, что Саклерам, которые отрицали свои грехи, должны быть предъявлены уголовные обвинения, и что жертвы и их семьи получают слишком мало через план Пердью.

Дрейн отклонила ее просьбу и сказала, что, хотя он потерял любовь к « Саклерам », он не чувствовал, что кому-то в деле манипулируют. Он также отметил, что освобождение, поддержанное многими судами по всей стране, не защищает Саклеров от потенциальной уголовной ответственности.

Представитель семьи Мортимера Саклера сослался на просьбу о комментариях в предыдущем заявлении, оспаривая обвинения, сделанные в отношении семьи, и говоря, что это правда, он сожалеет о страданиях и потерях, испытываемых людьми, и признает гнев или боль, которые испытали многие люди. Общая сумма поощрительных выплат менеджерам Purdue в 2021 году составляет от 4 до 5,4 млн. долларов в зависимости от их способности достичь своих целей, поскольку они продолжают работать над выходом из состояния банкротства. Они также могли бы собрать дополнительные 1,7 миллиона долларов в долгосрочных стимулах. Руководители должны будут достичь целевых показателей, связанных с операционной прибылью, чистыми продажами и сроками тестирования и разработки неопиоидных продуктов.

Дрейн сказал, что не рассматривает поощрительные выплаты, которые он одобрял, потому что даже если бы они были полностью выплачены, они все равно бы упали в середине общего компенсационных диапазонов для управляющих крупных фармацевтических компаний.

Без сомнения, моё решение некоторые будут интерпретировать как разрешение крупных премий исполнительным должностным лицам. Я не верю, что это на самом деле так.