Суд Великобритании рассмотрит документы на принца Эндрю по делу о сексуальном насилии

Зарубежка

Если он покинет церковь Святой Марии-Вирджинии в Норфолке, Англия, 19 декабря, принц Эндрю покинет поместье Сандрингхама в Хилингтоне возле королевского поместья Сэндрингхама, 19 января 2020 года. Фотография ReUTERS Chris Radburn File :

Лондон, 15 сентября Рейтер - Верховный суд заявил в среду, что он примет меры, если потребуется, чтобы подать документы о британском принце Эндрю в судебном процессе в США, возбужденном женщиной, которая обвиняет его в сексуальном насилии над ней два десятилетия назад.

Принц, второй сын королевы Елизаветы, обвиняется Джеффри Эпштейном в нападении на нее, когда ей было 17 лет, когда она заявила, что над ней издевалась Вирджиния Джиффре.

Эндрю, 61 год, официально известный как герцог Йоркский, отверг эти обвинения, а его адвокаты назвали их необоснованными. Его юридическая команда отклонила комментарии. На прошлой неделе правовая команда Эндрю сообщила, что она пыталась подать документы на Giuffre, оставив документы в своем доме в южной Англии полицейскому. Адвокаты принца заявили окружному суду США на Манхэттене, что они не были должным образом отбываны по английским законам и Гаагской конвенции.

Пресс-секретарь Высокого суда Лондона отметил, что вопрос о том, каким образом претензии могут быть одобрены сторонами в различных юрисдикциях, регулируется Гаагской конвенцией о службе, которая требует, чтобы просьбы направлялись и удовлетворялись соответствующими органами власти в каждой стране.

Адвокаты, действующие от имени г-жи Джиюффре, предоставили дополнительную информацию Верховному суду, а Верховный суд удовлетворил просьбу о предоставлении службы в соответствии с Гаагской конвенцией о службе, - сказал в своем заявлении пресс-секретарь.

Правовой процесс пока еще не отработан, но Верховный суд теперь примет меры, чтобы выполнять свои обязанности в соответствии с Конвенцией, если стороны не договорятся об этом. На слушании в понедельник на Манхэттене адвокат принца Эндрю Бретлер сказал, что Джиюффре, похоже, подписала свое право на принца в 2009 году, решив отдельный судебный процесс.

По словам Бретлера, это потенциально незаконный, необоснованный, нежизнеспособный судебный процесс. Было соглашение об урегулировании спора, которое истец заключил в ходе предшествовавшего производства, которое освобождает герцога от любой потенциальной ответственности. Эпштейн - бывший друг Эндрю, зарегистрированного сексуального преступника, который покончил жизнь самоубийством в Манхэттенской тюрьме в августе 2019 года после того, как американские прокуроры обвинили его в эксплуатации десятков девочек и женщин.

Принц ушел с королевских обязанностей, благотворительные организации и другие организации дистанцировались от него после интервью Би-Би-Си в ноябре 2019 года о его отношениях с Эпштейном.

Он отрицает сексуальную активность или какие-либо отношения с Джиффром. Ее иск, поданный в прошлом месяце, говорит, что он заставил ее иметь нежелательный половой контакт в лондонском доме Эпштейна, давнего социалиста и англичанина, Гислен Максвелл.

Она также утверждает, что Гиффре злоупотреблял Абу-Даби в особняке на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и на частном острове, который принадлежал Эпштейну на Виргинских островах США.

Эпштейн не признал себя виновным по пунктам обвинения в оказании помощи Максвеллу в сексуальном насилии. На следующей неделе ноября намечен судебный процесс над окружным судьей США Элисон Натан на Манхэттене.

Следующая конференция по костюму Джиффра запланирована на 13 октября.