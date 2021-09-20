Новости – Зарубежка
Зарубежка
Студент, открывший огонь в российском университете живым, лечится в больнице
20 сентября, 2021 13:40
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Русская планета
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МОСКВА, 20 сентября Reuters - Студент, который открыл огонь в университетском университете в России в понедельник, жив и находится в больнице, по словам правоохранительных органов Комитета по расследованию. Он отрицал ранее сделанное из университета заявление о том, что он был убит.
По меньшей мере восемь человек были ранены в результате инцидента в Государственном университете Перм, примерно в 1300 км к востоку от Москвы.
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