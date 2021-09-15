Строительство на $ 1. Начинается 1 миллиард аккумуляторных заводов в Индонезии

Зарубежка

JAKARTA Reuters - Южнокорейская компания LG Energy Solution LGES и Hyundai Motor Group начали строительство завода стоимостью 1,1 млрд.

В видеовокзале в среду президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что завод стал первой электроэнергетикой в Юго-Восточной Азии, и заявил о готовности правительства использовать свои никельные ресурсы для развития отраслей, расположенных ниже по течению.

Индонезия имеет крупнейшие в мире запасы никеля, и с этим потенциалом, я верю в ближайшие три-четыре года, с очень хорошим управлением, Индонезия будет главным производителем никель-продукции, такой как аккумуляторы, Джокови, как широко известен президент, на новаторской церемонии.

Батарея в индонезийской провинции Западная Ява является частью инвестиционного пакета в $ 9,8 млрд ( http://www.reuters.com ). com World asia-pacific Indonesia-says - 98 - bln-ev - batter-mou - with - lg-energy - Solution 2020 - 12, 30 для LGES, согласно министру инвестиций Индонезии Бахилу Лахадалии : " Цепь Lipton и Battery Market - давнее соглашение между индонезийским правительством и инвесторами относительно его цепочки поставок никеля и батарей.

Джон Хен Ким, руководитель LGES, который полностью принадлежит LG Chem Ltd, сообщил в виртуальном обращении, что аккумуляторы будут производиться с использованием новейших технологий компании и установлены на различных электромобилях Hyundai Motor и Kia Motors Corp.

Строительство завода начнется в первой половине 2023 года, в совместном заявлении LGES и Hyundai Motor Group говорится, что массовое производство батарей на новом объекте, как ожидается, начнется в первой половине 2024 года.

Ожидается, что после полной эксплуатации на этом объекте будет производиться 10 гигаватт-часов GWh аккумуляторных батарей NCMA Nickel-cobalt - Magnese-Aлюминиевый литий-ион для питания более 150 000 ЭМ.

Кроме того, в заявлении говорится, что объект будет готов увеличить свои производственные мощности до 30 ГВт.ч для обеспечения будущего роста.

Компания Hyundai Motor Group и LGES будет строить аккумуляторную промышленность в Индонезии, а также конструкторские заводы для электрических автомобилей и инфраструктуры подзарядки.

Благодаря развитию этих отраслей, экосистема ЭМ будет успешной в Индонезии и, кроме того, я уверен, что Индонезия сыграет ключевую роль в качестве центра рынка электронной коммерции Юго-Восточной Азии, сказал председатель компании Hyundai Motor Euisun Chung.