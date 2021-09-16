Ставки по ипотеке в США упали до самого низкого уровня почти за месяц
Ставки по ипотечным кредитам в США слегка снижаются до самого низкого уровня за почти один месяц!
Ставки по ипотечным кредитам Bloomberg в США упали до самого низкого уровня за почти месяц.
Средний показатель по 30-летнему кредиту составил 2,86 %, по сравнению с 2,88 % на прошлой неделе и самым низким с 19 августа, как сказал Фредди Мак в заявлении в четверг.
Это был небольшой шаг для процентных ставок, которые с августа не сильно упали. Дешевые ипотечные кредиты дали возможность пандемии покупок жилья, а затем заемщикам с существующими кредитами, чтобы сэкономить деньги за счет рефинансирования.
Средний показатель за 30 лет достиг рекордно низкого уровня - 2,65 % в 2020 году и упал до уровня в начале этого года. С тех пор она поднимается вверх, отслеживая доходность 10 лет облигаций, которые с января были выше 1 %.
В ближайшие месяцы Федеральная резервная система, скорее всего, прекратит удерживать процентные ставки, чтобы снизить ежемесячные займы, что может постепенно повысить процентные ставки по ипотечным кредитам.