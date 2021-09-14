Стартап, изобретающий своё название LegenDairy Foods

Зарубежка

Немецкий стартап, целью которого является разработка растительного сыра, собрал 50 миллионов долларов в финансировании серии А, переоформив название своей компании.

The LegenDairy Foods, ранее Formo, анонсировала в своей серии A, финансовый раунд, который был закрыт в понедельник, 13 сентября, с восемью цифрами.

В пресс-релизе компания объявила EQT Venters, голландская венчурная фирма, возглавляющая рекордные инвестиции в европейские пищевые технологии, по данным, которые она получила из Crunchbase.

Компания также собрала значительные средства из « Верхнего карбонового капитала », основанного германским венчурным капиталистом Кристианом Ангермайером и « Элеватом 3 Капитал », венчурным капиталом американского предпринимателя Кристофера Сакки и его « Apeiron Investment Group ».

Согласно новому заявлению, Формо будет использовать финансирование серии A для создания безмолочных версий популярных европейских сыров, включая моцареллу и рикотту.

Вместо того чтобы использовать связанное с животными молоко для синтезирования своего сыра, Формо выращивает микроорганизмы, генетически модифицированные для формирования молочных белков. Эти белки комбинируются с растительными жирами, углеводами и солью, чтобы сформировать кустарные сыры, которые являются безумными по вкусу, но имеют внешний вид и текстуру, похожие на их коллег, произведенных животными.

Используя нашу технологию, мы стремимся возглавить сдвиг парадигмы к более устойчивой и справедливой продовольственной системе для этой планеты, сказал Раффаэль Волгенсинджер, основатель и генеральный директор компании Formo.

Он продолжает : " Чтобы достичь нашей цели нулевой углеродной экономики, мы должны вкладывать, по крайней мере, столько же внимания и ресурсов в то, чтобы сделать нашу продовольственную систему радикально более устойчивой, чем мы инвестируем в чистую энергетику ". Спустя пять месяцев после того, как компания отошла в отставку с названия LegenDairy Foods, появляется серия « Новостей Формо ».

Согласно отчету FoodNavigator.com, стартап планирует запустить свои растительные сыры и продукты в магазинах к 2023 году.

Формо придется конкурировать с десятками установленных веганских сырных брендов и продуктовых линий, которые предлагают альтернативы на основе растений, в том числе Parma, Good Planet So Delicious и Miyoco Creamery.