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Зарубежка
США заявляют, что капитализм не работает так хорошо, как мог бы
17 сентября, 2021 12:40
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Русская планета
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ЛОНДОН, 17 сентября Рейтерс - Капитализм не так хорошо послужила экономике США, как мог бы, - сказала в пятницу спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявив, что система нуждается в усовершенствовании.
В Америке капитализм является нашей системой, это наша экономическая система, но она не так хорошо послужила нашей экономике, как должна, - сказала она о событии Chatham House. Невозможно иметь систему, в которой успех некоторых источников исходит от эксплуатации рабочих и источников от эксплуатации окружающей среды и остальных, и мы должны исправить это.
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