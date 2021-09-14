США, ЕС согласен сократить выбросы метана на треть

Зарубежка

Блумберг - Соединенные Штаты и Европейский Союз согласовали план по сокращению выбросов метана примерно на треть к концу десятилетия в рамках дипломатического давления, направленного на то, чтобы заставить другие страны нацелиться на мощный газ, нагревающий планету, по словам людей, знакомых с этим усилием.

США просят другие страны присоединиться к глобальному обязательству по использованию метана - ожидаемая тема для обсуждения на форуме по изменению климата, который собирается в пятницу президент Джо Байден. Встреча призвана придать импульс саммиту ООН по климату в Глазго, Шотландия, 31 октября - 12 ноября.

Байден планирует представить обязательство по метану на встрече в Глазго, согласно приглашению, которое он направил президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу и которое размещено на президентском сайте.

Ради блага как нынешнего, так и будущих поколений, я настоятельно призываю вас присоединиться ко мне и нашим коллегам-лидерам, чтобы сделать все возможное для того, чтобы встретить этот роковой момент, Байден написал в приглашении от 8 сентября.

В соответствии с обещанием США - ЕС, страны договорились сократить выбросы метана повсеместно, не делая при этом плановых сокращений в некоторых секторах с высоким уровнем выбросов, таких как нефть и сельское хозяйство. Цель заключается в глобальном сокращении выбросов метана на одну треть, когда страны подпишут обещание внести свой вклад в достижение цели.

Администрация Байдена работает над тем, чтобы нанять, по меньшей мере, две дюжины стран для подписания обещания до следующего саммита по климату, - сказал один из людей, знакомых с этим вопросом.

Люди, говорящие на анонимности, все говорили.

Администрация Байдена в течение нескольких месяцев работала над обещанием по поводу метана - часть стратегии по созданию многосторонних климатических обязательств, которые поддерживают обязательства стран Парижского соглашения.

Это было переосмыслено в качестве императива президента, - сказал на состоявшемся в прошлом месяце форуме по метану, - Рик Дьюк, старший директор и связь Белого дома для специального посланника по изменению климата. Мы не можем рассчитывать на единое соглашение, которое поможет сократить загрязнение метана с той скоростью и полнотой, которые нам нужны. Для этого потребуется устойчивая дипломатия, устойчивая программная работа, действия правительств и промышленности, охватывающие все эти возможности. Отношения между США и ЕС ранее сообщал Рейтер. Белый дом отказался комментировать доклад, а офис Джона Керри, специального посланника по климату, не ответил на запрос о представлении комментариев.

Представители ЕС не подтвердили никаких прямых комментариев, но официальный представитель ЕС, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что данное обещание должно быть принято на форуме в пятницу.

При поддержке дополнительных стран обязательство по использованию метана станет первым глобальным политическим обязательством попытаться заблокировать метан на фоне все более срочных предупреждений о том, что сокращение выбросов парниковых газов необходимо для прекращения краткосрочного потепления и уменьшения обратной связи, которая замыкается в изменении климата.

Наука говорит нам, что у нас осталось очень мало времени для того, чтобы помочь изменить глобальное потепление, прежде чем мы начнем переходить через серьёзные критические точки по климату, - сказала Сара Смит, директор программы по суперзагрязнению в Целевой группе по чистому воздуху. Предстоящее глобальное обязательство по метану отражает то, что научные группы ООН и другие органы говорят, что мы должны сделать для решения проблемы метана и направить себя на путь к глобальному потеплению 1.5 C. Метан в 84 раза больше парниковых газов, чем углекислый газ в течение двух десятилетий после его первого выпуска, и считается ответственным, по крайней мере, за четверть глобального потепления.

Администрация Байдена планирует предложить более агрессивные федеральные мандаты на метан в конце этого месяца на нефтегазовые скважины, в том числе сотни тысяч, которые уже давно были пробурены, но до сих пор избежали прямых переборов с метаном. Агентство по охране окружающей среды Байдена, также, как ожидается, ужесточит требования эпохи Обамы к обычным проверкам и быстрому ремонту протечек оборудования в скважинах, которые недавно были пробурены или модифицированы.