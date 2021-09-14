США спросить Индию о поставках вакцин COVID-19

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ВАШИНГТОН, 13 сентября Рейтер - По словам одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, Соединенные Штаты регулярно общаются с Индией по двусторонним и многосторонним каналам для того, чтобы узнать о поставках вакцин COVID-19 и обсудить свой график возобновления экспорта вакцин

Глобальная пандемия станет ключевой темой 24 сентября, когда президент США Джо Байден будет принимать первую лично встречу на высшем уровне лидеров стран Quad https : www.reuters.com Визит премьер-министров Скотта Моррисона, Нарендры Моди и Йосихиды Суги в Соединенные Штаты будет совпадать с визитом в Нью-Йорк Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, на котором Байден выступит 21 сентября.

Лидеры Quad встретились в марте и согласились работать в тесном контакте с вакцинами COVID-19. Инициатива остановилась после того, как Индия пострадала от катастрофической волны инфекций и остановила экспорт вакцины.

Администрация заявила, что Вашингтон будет поддерживать тесные контакты с Индией и другими глобальными партнерами по вопросу о партнерстве в области вакцинации и любых факторах, которые могут повлиять на этот проект или поставки вакцин, но эти дискуссии не были связаны с конкретным саммитом или участием.

Официальный представитель отметил, что Вашингтон перенаправил свои собственные запасы сырья для производства вакцины в Индию в апреле, учитывая свои неотложные потребности, и глобальное снабжение вакцинами остается ключевым препятствием для прекращения пандемии.

Мы благодарим Индию за то, что она является одним из крупнейших производителей эффективных вакцин COVID 19 в мире, и мы отмечаем, что COVAX и весь мир в значительной степени полагаются на вклад Индии, сказал чиновник. Для Соединенных Штатов важно мобилизовать всех наших союзников и партнеров по этим вопросам, с тем чтобы мы могли принять необходимые меры, чтобы вместе положить конец этой пандемии.