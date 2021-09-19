США: Россия на пути к победе на парламентских выборах, говорится в экзит-полле
Члены местной избирательной комиссии подсчитали избирательные участки на избирательной станции в Москве, на российском терминале после того, как опросы закрылись во время трехдневных парламентских выборов 19 сентября 2021 года. МОСКВА, 19 сентября Рейтер - Правящая Объединённая Россия, поддерживающая президента Владимира Путина, находится в курсе, который выиграет трехдневные парламентские выборы, первоначальные результаты и опрос по выходу из ЕС в воскресенье.
Объединённая Россия получила 38.5.7 % голосов, при этом только 9 % из общего подсчета голосов по всей стране.
По отдельности, опрос, проведенный INSOAR и заказываемый российским новостным агентством РИА, согласно прогнозам, Объединённая Россия получит более 45 % голосов.
Партия получила чуть более 54 % голосов в 2016 году, в последний раз, когда состоялись парламентские выборы. С тех пор она столкнулась с спадом популярности из-за неудобства в течение многих лет, пошатнувшегося жизненного уровня. Первоначальные результаты показали, что националистическая партия получила 25,17,% голосов, за которой последовала коммунистическая партия ЛДДП с 9,6,6 %.
Союзники заключённого Кремля критика Алексея Навальный призвали россиян следовать его тактической стратегии голосования, которая равносильна поддержке кандидата, который, скорее всего, победит Единую Россию в том или ином избирательном округе.